Okçuluk Klasik Yay Erkek Takımı, FISU 2025'te Bronz Madalya Kazandı

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Türkiye Okçuluk Klasik Yay Erkek Takımı, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda Tayvan'ı 6-0 yenerek bronz madalya elde etti. Türkiye'nin madalya sayısı ise 9'a yükseldi.

Okçuluk Klasik Yay Erkek Takımı, Almanya'da devam eden FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade) bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Rhine-Ruhr şehrindeki oyunlarda Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan kurulu Okçuluk Klasik Yay Erkek Takımı, üçüncülük karşılaşmasında Tayvan'ı 6-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı, 9'a (5 altın, 3 gümüş, 1 bronz) yükseldi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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