Okçuluk Dünya Kupası Antalya'da Başladı

Okçuluk Dünya Kupası Antalya'da Başladı
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Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı, Türkiye'nin Antalya şehrinde başladı. 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde, klasik ve makaralı yay kategorilerinde sıralama atışları yapıldı. Türkiye, klasik yayda 8, makaralı yayda ise 7 sporcu ile temsil ediliyor. Organizasyon, 8 Haziran Pazar günü final atışları ile sona erecek.

Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı, Antalya'da başladı.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde klasik ve makaralı yay kategorilerinde sıralama atışları yapıldı.

Türkiye'yi klasik yayda 8, makaralı yayda 7 sporcu temsil ediyor.

Organizasyon, 8 Haziran Pazar günü final atışları ile sona erecek.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
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