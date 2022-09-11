Okçuluk: Açık Hava ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası Spor Haberleri Antalya'da düzenlenen Okçuluk Açık Hava ve Kulüpler Türkiye Şampiyonaları sona erdi. Antalya'da düzenlenen Okçuluk Açık Hava ve Kulüpler Türkiye Şampiyonaları sona erdi. 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ulusal açık hava organizasyonlarının sonuncusu olan şampiyonalara, 36 il ve 84 kulüpten 326 sporcu katıldı. Şampiyonaların son gününde Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nın final atışları yapıldı. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine, 4 gün süren yarışmalarda Türkiye sıralamasının belirlendiğini anlatarak, kategorilerinde ilk 8'e giren sporcuların 24-25 Eylül'de Tokat'ta düzenlenecek Türkiye Kupası finallerinde yarışacağını söyledi. Ergin, kendi kategorilerinde ilk 32 içerisinde yer alan sporcuların, gelecek yılın milli takımına aday sporcu olmayı başardığını dile getirerek, bu isimlerin 1-2 Ekim'de başlayacak milli takım seçme sürecine dahil olacağını kaydetti. Şampiyonada dereceye giren sporcular ve takımlar şöyle: Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası Klasik Yay Erkekler 1- Mustafa Buğrahan Çoban (Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü) 2- Ali Aydın (İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü) 3- Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü) Kadınlar 1- Gülnaz Büşranur Coşkun (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) 2- Aslı Er (Vedat Erbay Spor Akademisi) 3- Ezgi Başaran (Kaya Okçuluk Spor Kulübü) Erkekler Takım 1- Oğuzhan Küçük-Efe Gürkan Maraş-Ulaş Berkim Tümer (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü) 2- Berkay Akkoyun- Aydi Aydın- Toprak Türker (İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü) 3- Emirhan Orunoğlu-Kutay Tek-Kamil Türkmen (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü) Kadınlar Takım 1- Elif Berra Gökkır-Gizem Özkan-Nisanur Pınar (Okçular Vakfı Spor Kulübü) 2- Gülperi Atak-Gülnaz Büşnur Coşkun-Melike Şahin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) 3- Aybüke Aktuna-Şuheda Güneri-Sıla Özdemir (İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü) Karışık Takım 1- Elif Berra Gökkır-Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü) 2- Gülnaz Büşranur Coşkun-Alp Akış (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) 3- Fatma Maraşlı-Kutay tek (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü) Makaralı Yay Erkekler 1- Yunus Emre Arslan (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) 2- Emircan Haney (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) 3- Furkan Oruç (Okçular Vakfı Spor Kulübü) Kadınlar 1- Yeşim Bostan Uçar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) 2- Emine Rabia Oğuz (Okçular Vakfı Spor Kulübü) 3- Begüm Yuva (Vedat Erbay Spor Akademisi) Erkekler Takım 1- Efe Dırıl-Yusuf Bahadır Eryılmaz-Yakup Yıldız (Ankara Atlantis Okçuluk Spor Kulübü) 2- Halit Ömer Dağ-Furkan Oruç-Kemal Özkan (Okçular Vakfı Spor Kulübü) 3- Gökay Altıntaş-Noyan Çerçi-Eren Kırca (Gelibolu Yarımada Spor Kulübü) Kadınlar Takım 1- Ayşenur Fenerci-Emine Rabia Oğuz-İpek Tomruk (Okçular Vakfı Spor Kulübü) 2- Hazal Burun-Ceyda Kömür- Songül Lök (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) 3- Elif Doğan-Gizem Elmaağaçlı-İrem Ocakcı (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) Karışık Takım 1- Hazal Burun-Emircan Haney (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) 2- Emine Rabia Oğuz-Furkan Oruç (Okçular Vakfı Spor Kulübü) 3- Gizem Elmaağaçlı-Yunus Emre Arslan (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) Kulüpler Türkiye Şampiyonası Klasik Yay Erkekler Takım 1- Mete Deniz Çakal-Mustafa Buğrahan Çakal-Doğukan Göze (Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü) 2- Emirhan Orunoğlu-Kutay Tek-Kamil Türkmen ( Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü) 3- Oğuzhan Küçük-Efe Gürkan Maraş- Ulaş Berkim Tümer (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü) Klasik Yay Kadınlar Takım 1- Akbüke Aktuna- Şuheda Güneri-Sıla Özdemir (İzmir Büyükşehir Belediyesi 2- Yasemin Ecem Anagöz-Asya Karataylı-Zeynep Köse (Göztepe Spor Kulübü) 3- Elif Berra Gökkır-Gizem Özkan-Nisanur Pınar (Okçular Vakfı Spor Kulübü) Makaralı Yay Erkekler Takım 1- Efe Dırıl-Yusuf Bahadır Eryılmaz-Yakup Yıldız (Ankara Atlantis Okçuluk Spor Kulübü) 2- Halit Ömer Dağ-Furkan Oruç-Kemal Özkan (Okçular Vakfı Spor Kulübü) 3- Yunus Emre Arslan - Furkan Dernekli-Egemen Uslu (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) Makaralı Yay Kadınlar Takım 1- Dilara Abbasoğlu-Nehir Sarıhan-Begüm Yuva (Vedat Erbay Spor Akademisi) 2- Hazal Burun-Ceyda Kömür- Songül Lök (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) 3- Ayşenur Fenerci-Emine Rabia Oğuz-İpek Tomruk (Okçular Vakfı Spor Kulübü) Spor Kaynak: AA / Sinan Özmüş Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Antalya Türkiye Spor Haberler

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