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Okan Buruk, Ziyech ve Davinson Sanchez kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Kopenhag kafilesi

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-kırmızılı takımda son haftalarda sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech, kamp kadrosunda yer aldı.

Temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda son 16 turu için mücadele edeceği , Kopenhag maçı kamp kadrosunu açıkladı.

ZIYECH VE DAVINSIN KADRODA

Sarı-kırmızılı takımda son haftalarda sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalan Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez kadroya dahil edildi.

İşte Galatasaray'ın kadrosu;

Okan Buruk, Ziyech ve Davinson Sanchez kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Kopenhag kafilesi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Okan Buruk Kopenhag Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Sami İşgören:

cimbom bu ülkenin tekrar göğsünü kabartacak İNŞAALLAH hadi aslanlar göreyim sizleri.

Yanıtla02
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