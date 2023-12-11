Okan Buruk, Ziyech ve Davinson Sanchez kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Kopenhag kafilesi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-kırmızılı takımda son haftalarda sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech, kamp kadrosunda yer aldı.
Temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda son 16 turu için mücadele edeceği , Kopenhag maçı kamp kadrosunu açıkladı.
ZIYECH VE DAVINSIN KADRODA
Sarı-kırmızılı takımda son haftalarda sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalan Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez kadroya dahil edildi.
İşte Galatasaray'ın kadrosu;