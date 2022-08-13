İstanbul'da denge bozuldu! Son dakikalara gidilirken Galatasaray geriye düştü

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Saat 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Okan Buruk yeni transfer Midtsjö'ye ilk kez 11'de ilk kez şans verdi. Dünyaca ünlü yeni transferler Dries Mertens ve Lucas Torreira ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Mücadelede Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğü var.

Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig'in 2. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk hafta Antalyaspor'u son dakika golüyle deviren sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibini de yenerek 2'de 2 yapmak istiyor.

EKSİKLER

Galatasaray'da sakatlıkları süren Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui maç kadrosunda yer almadı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu. Süper Lig'de iki takım arasında İstanbul'da oynanan 7 maçın 5'ini sarı-kırmızılı ekip kazandı. Giresunspor ise deplasmanda 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İstanbul'da sarı-kırmızılıların attığı 14 gole, yeşil-beyazlılar 7 golle karşılık verdi.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliviera, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Seferovic

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Mejia, Traore, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic

CANLI ANLATIM

İKİNCİ YARI

Dakika 77: Borja Sainz'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 65: Galatasaray gole çok yaklaştı! Nelsson'un pasında savunma arkasında topla buluşan Seferovic, vuruşunu yaptı ancak zayıf bir vuruş oldu ve auta çıktı.

Dakika 56: Giresunspor etkili geldi! sağ çaprazda topla buluşan Serginho yerden ortasını yaptı, Bajic topa yetişemedi.

Dakika 50: Midtsjö sağ kanattan koşu gösteren Boey'e yerden sert bir ara pas göndermek istedi ancak top, Fransız oyuncu için çok hızlı.

İLK YARI

Dakika 39: Giresunspor'da Savicevic ceza alanında topla buluşup şutunu çekmek isterken yerde kaldı, karar ofsayt.

Dakika 36: Galatasaray tehlikeli geldi! Sağ taraftan kullanılan kornerde top arka direğe açıldı, müsait durumdaki Sergio Oliveira topa istediği gibi vuramadı.

Dakika 34: Sol kanattan çizgiye inen Patrick van Aanholt kale ağzına sert bir top gönderdi ancak top, Seferovic için çok hızlı.

Dakika 28: Galatasaray hızlı çıktı, Muslera'nın degajında topla buluşan Kerem tek pasta Seferovic'i gördü ancak Seferovic rakibinden sıyrılamadı.

Dakika 13: Galatasaray gole çok yaklaştı! Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Kerem dönerek vuruşunu yaptı, kaleci Onurcan müthiş çıkardı.

Dakika 4: Galatasaray gole çok yaklaştı! Sergio Oliveira'nın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta top üst direkten döndü.

Dakika 3: Patrick van Aanholt'un sol kanattan yaptığı ortaya Alexis Perez ters bir vuruş yaptı. Kaleci Onurcan başarılı.