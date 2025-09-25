Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Brezilya Serie A'nın 16. haftasında Vasco da Gama, sahasında Bahia'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmayı 1-0 geriye düşen Vasco da Gama, Coutinho, Rodriguez ve Juba'nın golleriyle 3-1 kazandı. Vasco da Gama'nın yaz transfer döneminde Galatasaray'dan kiraladığı Carlos Cuesta, takımının attığı ilk golde Coutinho'ya asist yaptı.
SERİ YAKALADILAR
Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Vasco da Gama'ya galibiyeti getiren golleri Coutinho, Rodriguez ve Juba'nın kendi kalesine attığı gol getirdi. Bahia'nın tek golü 31. dakikada Sanabria'dan geldi. Vasco da Gama, bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
ASİST YAPTI
Vasco da Gama'nın yaz transfer döneminde Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Carlos Cuesta, takımının attığı ilk golde ceza sahasına güzel bir orta yaparak Coutinho'ya asist yaptı.
SATIN ALMA OPSİYONU: 5.75 MİLYON EURO
Kolombiyalı stoper, Brezilya ekibiyle toplamda 3 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Cuesta'nın 5,75 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.