Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler

Geçtiğimiz sezon devre arasında satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiralanan Victor Nelsson'a İtalya'dan yeni bir talip çıktı. Hellas Verona, Galatasaray'dan Victor Nelsson'u kiralamak istiyor.

HELLAS VERONA DEVREDE

Nicolo Schira'nın haberine göre, İtalya'dan Hellas Verona, Danimarkalı savunma oyuncusu ile ilgileniyor. Verona'nın Nelsson'u Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Nelsson için daha önce de Como'nun adı gündeme gelmişti.

SADECE 5 MAÇA ÇIKABİLDİ

Galatasaray'dan kiralık gittiği Roma'da istediğini bulamayan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, İtalyan ekibinde sadece 5 maçta süre buldu. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.