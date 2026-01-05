Haberler

Okan Buruk'un ''Takımda kalacak'' dediği Ahmed Kutucu için sürpriz gelişme

Okan Buruk'un ''Takımda kalacak'' dediği Ahmed Kutucu için sürpriz gelişme
Güncelleme:
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un gelecek planlamasında yer alacağını açıkladığı Ahmed Kutucu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray yönetimi, satışa çıkardığı Ahmed Kutucu için 5 milyon euro bonservis belirleyerek ocak ayında oyuncudan en az maddi zararla çıkmayı hedefliyor.

  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Ahmed Kutucu'nun takımdan ayrılmayacağını açıkladı.
  • Galatasaray yönetimi, Ahmed Kutucu'yu 5 milyon euro bonservis bedeliyle satışa çıkardı.
  • Ahmed Kutucu, bu sezon Galatasaray formasıyla 8 resmi maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.

Süper Lig devi Galatasaray'a 5.9 milyon euro bedelle transfer edilen Ahmed Kutucu'nun geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

OKAN BURUK ''TAKIMDAN AYRILMAYACAK'' DEMİŞTİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, RAMS Başakşehir ile oynanan kupa maçının ardından Ahmed Kutucu'nun geleceğiyle ilgili konuşarak ''Elimizdeki oyuncuların performansını artırıp elimizde tutmamız gerekiyor. Ahmed Kutucu da bunlardan biri. Kupa maçında iyiydi, bugün iyiydi. Ahmed'in antrenman performansı hep yüksekti. Oynadığında veya oynamadığında antrenmanda hep yüksekti. Maç performansına getiremiyordu belki onu. Bu oyuncuların oyuna sonradan girmeleri kolay değil. İlk 11'de başlattığınız maçlarda, kupa maçı Ahmed için, daha değerli. Bu performansından çok memnunum. Takımdan ayrılmayacak." demişti.

GALATASARAY SATIŞA ÇIKARDI

Ancak Galatasaray yönetimi 25 yaşındaki oyuncuyu ani bir kararla satışa çıkardı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi. Deneyimli oyuncuyu bu rakama satmak isteyen Cimbom, 5.9 milyon euro bedelle transfer edilen Ahmed'den en az zararla çıkmak istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 resmi maça çıkan Ahmed Kutucu, bu maçlarda1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

