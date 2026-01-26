Haberler

Okan Buruk'un orta saha transferindeki isteği net: İlle de o diyor

Okan Buruk'un orta saha transferindeki isteği net: İlle de o diyor Haber Videosunu İzle
Okan Buruk'un orta saha transferindeki isteği net: İlle de o diyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, öncelikli olarak Pape Gueye'nin transfer edilmesini talep etti.

  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un orta saha transferi için ilk isteği Villarreal'den Pape Gueye'dir.
  • Villarreal, Pape Gueye için 40 milyon euro bonservis bedeli beklemektedir.
  • Pape Gueye, 2028 yılına kadar Villarreal ile sözleşmesi devam eden 27 yaşında bir Senegalli orta saha oyuncusudur.

Süper Lig'de 3 puan farkla lider konumda bulunan Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar tam gaz devam ediyor.

OKAN BURUK İLK İSTEĞİ PAPE GUEYE

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un orta saha takviyesi için ilk isteği Villarreal forması giyen Senegalli oyuncu Pape Gueye. Deneyimli teknik adamın öncelikli olarak 27 yaşındaki oyuncunun transfer edilmesini talep ettiği belirtildi.

VILLARREAL'İN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Haberde, İspanyol ekibinin 27 yaşındaki Senegalli orta saha için beklediği bonservis de açıklandı. Villarreal'in Gueye için kapıyı 40 milyon euro'dan açacağı dile getirildi.

Okan Buruk'un orta saha transferindeki isteği net: İlle de o diyor

ŞAMPİYONLUK GOLÜNÜ ATTI

Pape Gueye, Afrika Uluslar Kupası finalinde ülkesi Senegal'e Fas'a karşı alınan 1-0'lık galibiyette şampiyonluk golünü atmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Sezon boyunca tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Gueye, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı üretti. Deneyimli oyuncunun kulübüyle 2028 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diziden apar topar çıkarılan Doğukan Güngör'e mesai arkadaşından destek

Diziden apar topar çıkarılan isme mesai arkadaşından destek
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu

Görüntü Türkiye'den! Kendiliğinden oluştu, görenler gözlerini alamadı
Diziden apar topar çıkarılan Doğukan Güngör'e mesai arkadaşından destek

Diziden apar topar çıkarılan isme mesai arkadaşından destek
Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı

Oğlu, dünya devine imza attı
Guardiola kara kara düşünüyor! Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi deprem

Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi deprem