Okan Buruk'un orta saha transferindeki isteği net: İlle de o diyor
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, öncelikli olarak Pape Gueye'nin transfer edilmesini talep etti.
- Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un orta saha transferi için ilk isteği Villarreal'den Pape Gueye'dir.
- Villarreal, Pape Gueye için 40 milyon euro bonservis bedeli beklemektedir.
- Pape Gueye, 2028 yılına kadar Villarreal ile sözleşmesi devam eden 27 yaşında bir Senegalli orta saha oyuncusudur.
Süper Lig'de 3 puan farkla lider konumda bulunan Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar tam gaz devam ediyor.
OKAN BURUK İLK İSTEĞİ PAPE GUEYE
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un orta saha takviyesi için ilk isteği Villarreal forması giyen Senegalli oyuncu Pape Gueye. Deneyimli teknik adamın öncelikli olarak 27 yaşındaki oyuncunun transfer edilmesini talep ettiği belirtildi.
VILLARREAL'İN BONSERVİS BEKLENTİSİ
Haberde, İspanyol ekibinin 27 yaşındaki Senegalli orta saha için beklediği bonservis de açıklandı. Villarreal'in Gueye için kapıyı 40 milyon euro'dan açacağı dile getirildi.
ŞAMPİYONLUK GOLÜNÜ ATTI
Pape Gueye, Afrika Uluslar Kupası finalinde ülkesi Senegal'e Fas'a karşı alınan 1-0'lık galibiyette şampiyonluk golünü atmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Sezon boyunca tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Gueye, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı üretti. Deneyimli oyuncunun kulübüyle 2028 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.