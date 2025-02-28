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Okan Buruk'un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor'un karşılaştığı maçta, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un hareketi dikkat çekti. Buruk'un oyuncularına "Sakin sakin" diyerek Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının 0-0 olduğunu söylediği anlar kameraya yansıdı. Eğer RAMS Başakşehir bir gol bulsaydı ve Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan eleniyordu.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelirken Okan Buruk'un hareketi dikkatleri çekti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun son maçında Galatasaray - Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu skorun ardından RAMS Başakşehir'le aynı puan, averaj ve gol sayısına sahip olan Sarı-kırmızılılar, rakibinden daha az kart gördüğü için ikinci sırayı aldı.

OKAN BURUK'TAN 0-0 İŞARETİ

Galatasaray - Konyaspor maçı oynanırken sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un oyuncularına sakin sakin diyerek Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının 0-0 olduğunu söylediği anlar kameraya yansıdı. Eğer RAMS Başakşehir bir gol bulsaydı ve Galatasaray berabere kalsaydı sarı kırmızılı ekip Ziraat Türkiye Kupası'ndan eleniyordu.

Okan Buruk'un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıCENGİZ B.:

koskoca diycem de beni bi hülme alacak gassarayın layık olduğu hocaya bakın. avrupa fatihi okan buruk ??????????

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Okan bırak yedeklerle çıkmayı bırak şov yapmayı, as oyuncularla çık maçlara. Elindeki mükemmel kadro bende olsa her takıma 8 atarım Okan. Boşuna demiyorum bu Okan ı kovmak şart oldu diye.

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Adam 6 puan farkla hatta averajla 7 puanla lider devam ediyor yoluna, morinyo 20 haftadır böyleydi sesiniz çıkmıyordu ne haber hasetler.

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Haber Yorumlarısivri biber:

hayret hiç bir febeli yorum yazmamış ben şookk

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

yazık ve ezik düştüğü duruma bak başka maçların sonucu ile fair play ile ite kaka giden bir takım hocası ..dış güçlerin desteği olmadan düştüğü durumlara yazık ..örnek avrupa HEZIMET . cin con işte

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Haber YorumlarıOguz Cetin:

bu maçın kadrosu tabiki b olması gerekir ,Okan hocayı korkak Fenerbahçenin gibi as kadroyla çıkmadığı için kutluyorum .

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