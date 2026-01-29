Haberler

Okan Buruk'un büyük üzüntüsü: 2-1 yapabilsek farklı olurdu

Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester City maçının ardından açıklamalarda bulundu. Gol bulmaları halinde maçın farklı bir hal alabileceğini söyleyen Okan Buruk, ''Topa sahip olma oranları ikinci yarı değişti. Topa sahip olduk, öne çok rahat çıktık. Biraz daha üretebilirdik. Erken 2-1 yapabilsek, maçın içerisine girebilirdik, maç farklı olurdu.'' dedi.

  • Galatasaray, Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu.
  • Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri Juventus veya Atletico Madrid olacak.
  • Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını kendi sahasında oynayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kaybedilen Manchester City maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''2-1 YAPABİLSEK MAÇ FARKLI OLURDU''

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Maça çekingen başladık. Rakip de erken gol attı. Ön alan baskılarında yerleşemedik, rakibin değişen dizilişleri vardı. Doku'yu çizgide beklerken, daha içeride oynadı. Devre arası konuştuk ve ikinci yarı çok daha önde oynadık. Topa sahip olma oranları ikinci yarı değişti. Topa sahip olduk, öne de çok rahat çıktık. Biraz daha üretebilirdik. Erken 2-1 yapabilsek, maçın içerisine girebilirdik, maç farklı olurdu. Maçın sonunda 3-4-1-2'ye döndük. İkinci yarıdaki oyun bize daha çok yakışan bir oyun. İlk yarıdaki oyunu biz çok oynamadık. Geride beklerken de pozisyon veriyorsunuz." dedi.

JUVENTUS VE ATLETICO MADRID

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hakkında da yorum yapan Okan Buruk, "Juventus veya Atletico Madrid'den biri gelecek. Atletico ile yakın zamanda oynadık, Juventus da bildiğimiz takım. Daha yüksek puan alıp, daha farklı takımlarla da eşleşebilirdik. Biraz da kader diyelim. Bakalım, hayırlısı olsun." sözlerini sarf etti.

''KİM GELİRSE GELSİN İDDİALI OLACAĞIZ''

Okan Buruk sözlerini, "İlk maçı kendi sahamızda oynayacağız. Taraftar gücümüzü ve oyunumuzu ön plana çıkartacağız. Kim gelirse gelsin, iddialı olacağız. Sahamızda avantaj alabilmek için o atmosferi oluşturmamız lazım." şeklinde noktaladı.

500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Ya sen ne saçma sapan bir mantığın var ya 2.1 yapsan farklı olurmuş ozman adamlar 3 tane daha atacak adamlar koca 2 yarı saldılar bıraktılar maçı yapsaydın orda 2.1 degil 2.2 hayal et

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Cagdas:

Topçular çok heycanlı oyun görüşleri yok iki aşağı bir yukarıya osimen gibi oyuncuyu oynatamiyurlar uzun pas atma sıfır çalım sane hariç atamiyurlar herşeyden foul bekle kardeşim kim hak edeyursa o alsın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

