Okan Buruk: 'Transfere ihtiyacımız var'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfere ihtiyaçları olduğu söyleyerek, "Bunun için önemli bir çaba sarf ediyoruz. Başkanımızla da konuştuk, tekrar bir araya gelip, daha hızlı bir şekilde yol olacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde oynadığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rakibin iyi savunma yaptığını belirterek, "Rakibimiz zaman zaman 9, zaman zaman 10 kişiyle savunmayı iyi bir şekilde yaptı. İyi mücadele ettiler. İlk yarıda maçın erken dakikalarında Yunus'un net pozisyonu vardı. Barış'ın da savunma arkasına koşusu vardı. İki duran toptan ürettiğimiz pozisyonlarımız vardı. Kendi kalitemizin altında kaldık. Burada bireysel yeteneklere iş düşüyor, rakibin bu kadar dipte savunma yaptığı yerde, öndeki oyuncularınız bireysel yeteneği önemli oluyor. Beklerin hücuma katkıları önemli oluyor. Çok dikine pasları iyi yaptığımız söyleyemem. İlk yarıda bir gol, rakibin de katı savunma anlayışını kıramadık. İkinci yarı da benzer şekilde gitti. İlk yarı yaklaşık yüzde 73'e yakın top bizdeydi. Rakibi çok fazla kalemize getirtmedik. İkinci yarı iki kaybettiğimiz topla net pozisyon verdik. Yediğimiz gol öncesinde 3'e 1'iken yediğimiz gol var. Devamında gol aramaya çalıştık. Son dakika Sane'nin net pozisyonu vardı. Bu tür maçlarda öne geçmeniz çok önemli. Bunlarda çok başarılı olamadık. Rakibimiz iyi savunma yaptı. Takım halinde savunmayı düşündüler. Bunda da başarılı oldular. Onları da tebrik ederim" diye konuştu.

"Bu rüzgarlar gelip geçer, önemli olan benim ve oyuncularımın ne istediği"

Motivasyonlarını koruduklarını belirten Buruk, "Daha fazlasıyla koruyorum. Çünkü çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmak için çok önemli maça çıkacağız. Burada benim için de oyuncularımız için çok önemli motivasyon bizi bekliyor. Bu inişler, çıkış her takım özelinde olabiliyor. Bundan önceki senelerde de oldu. Çok fazla dönem hatırlıyorum, bu şampiyonluk yarışları hep Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçti. Bunu net bir şekilde şunu gördük, bir takım bir dönem iyi oynadığında 'Bu takım çok iyi, şampiyon olacak' dendi. Bu rüzgarların değiştiğini 4 sene içinde gördük. Bu rüzgarlar gelip geçer, önemli olan benim ve oyuncularımın ne istediği. Zorlu bir dönemden geçiyoruz; sakatlıklar, şanssızlıklar, Afrika Kupası. Transfer dönemi ister, istemez herkesi etkiliyor. Torreira ile ilgili bile birçok şey çıktı, gayet mutlu. Fethiye'ye maç günü geldi, takımın yanında oldu, destekledi" şeklinde konuştu.

"Transfere ihtiyacımız olduğunu net bir şekilde biliyoruz"

Transfer dönemlerinin kendileri için hep zor olduğunu ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti:

"Maça odaklanmaktan çok transfer odaklanılan bir dönem. Taraftarımıza yüzde 100 hak veriyoruz. Başkanımız da geldi, hem oyunculara hem bize moral vermek için. Onunla da bunu hep konuşuyoruz. Taraftarımız her zaman haklı, istekleri önemli. Bunun için de hep çalışıyoruz. Bazen çok fazla mükemmeliyetçi davrandığımız yerler oluyor. Sizin istediğiniz oyuncuyu bazen alamıyorsunuz, birçok dinamikler var. Zor bir süreç olabiliyor. Çok fazla isim de çıkıyor. Herkesin de kafası karışıyor. Transfere ihtiyacımız olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Bunun için önemli bir çaba sarf ediyoruz. Başkanımızla da konuştuk, yarın tekrar bir araya gelip, daha hızlı bir şekilde yol alacağız. Osimhen'in, Jakobs dönüşü önemli. Singo'nun dönmesi önemli olacak. Bu tür maçlarda Sara gibi oyuncular da önemli oluyor. Hücuma destek verebilecek orta saha oyuncuları önemli oluyor. Sakatlarımız döndükten sonra çok güçlü bir şekilde 3 sene boyunca taraftarımızın başı hep dik durdu. Yine başları dik duracak. Bu konuda elimizden geleni yapacağız."

"Böyle saçma, bel altı şeyler olabiliyor, gülüp geçiyorum"

Kendisiyle ilgili son dönemde çıkan haberler ve sosyal medya paylaşımlarının sorulması üzerine Okan Buruk, "Komik, saçma şeyler görüyoruz. Evim 500 metre ilerisindeki manava gidişim konuşuldu. 5 Eylül'dü, tarihine baktım. Manavdan yaptığım alışverişin dekontunu da çıkardım. O dönem nektar, hünnap, avokado, mango almıştım. Bir meyveyi orada yemiştim. Ben sokağa hiçbir şey atmam. Elime alıp, cebime koydum. Komik şeyler görüyorsunuz, 'Elinde ne vardı?' diye. Arabam oradaydı, valeye bırakmıştım. Poşetleri arabaya gönderttim. Böyle saçma şeyler, bel altı şeyler olabiliyor. Gülüp geçiyorum. Kafaya takmıyorum. Saçma bir şekilde ortaya çıkıyor. Onun dışında işime, takımıma odaklanıyorum. Burada önemli başarılar yaşamamız gerekiyor" diye cevap verdi.

"Taraftarımız çok haklılar"

Transferde en iyisini aramanın bir süreç olduğunu vurgulayan Buruk, "Takıma odaklanmak yerine bazen transfere de odaklanabiliyorsunuz. En çok biz isteriz, bir an önce gelsin, imzalar atılsın. En iyisini ararken bu süreler geçebiliyor. Bu bir süreç alıyor. Devre arası transferi kolay değil. En iyi oyuncusunu kimse vermek istemiyor. Bana da gelseler bırakmam. Taraftarımız çok haklılar. Hiçbir zaman haksızlar demiyoruz. İstekleri normal. Çalışmalarımız sürüyor. Bununla ilgili en kısa zamanda transferleri bitirip, rahatlamak istiyoruz. Her maç da bize ders oluyor. İhtiyaç anlamında hangi mevkilere ihtiyaç duyuyorsunuz, rekabet nerede olması lazım" dedi.

Geçtiğimiz sezon takımdan ayrılan Fernando Muslera'nın ve Dries Mertens'in sadece oyunculukları değil, liderlikleri ve karakterlerinin de önemli olduğunu ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Tabii bu oyuncuların yokluğunu hissedersiniz. Takımı tanıyan, yaşları büyük, soyunma odasını tutabilen oyuncular. Bütün oyuncularımın iyi niyetinden çok memnunum. Türk oyuncuların varlığı, enerjileri önemli oluyor. Her zaman bir süreçten geçiyorsunuz. Adaptasyon süreçleri olabiliyor. Geçiş süreçlerinde bu tür oyunculara ihtiyaç olabilirdi. Onların olmadığında içerden içerideki oyuncularımızla bunu kapatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bunu tekrar yaşamamak için bu hafta bizim için kritik bir hafta olacak"

Yaz transfer döneminde 5 önemli oyuncu aldıklarını hatırlatan Okan Buruk, "Direkt katkı sağlayacak, elit 5 oyuncu aldık. Bütçe harcıyorsunuz, harcama limitleriniz var. Osimhen'e 75 milyon Euro verildi, 40 milyon Euro peşin ödendi. TFF, UEFA kriterleriniz var. 5 önemli oyuncu aldık. Teknik adamlar hep ister. Burada bütçeler var. Oyunculara da bu paraları ödemeniz lazım. Kasıma gelene kadar bunu konuşmadık. Sakatlıklar, cezalarla birlikte çok eksildik. Bu dönemde de kadro yapılanması sorgulandı. Bu sıkıntıyı kasım ayında yaşadık. Keşke bu anlamda diyebileceğimiz yerler var. Bu istememek, az oyuncu olsun düşünmekle olmuyor. Biz her mevkide oynayanın ve bekleyenin olduğu dönem vardı. İki önemli santrfora sahipsiniz, 4 kanat oyuncunuz var. Orta sahada İlkay ve Sara var. Her şeyi iyi olduğunda bunu düşünmedik. O konuda eleştiri de aldık. Doğrudur, haklıdır. Ben de kendi adıma bundan bir şeyler çıkartıyorum. Bunu tekrar yaşamamak için bu hafta bizim için kritik bir hafta olacak. Avrupa'da devam edeceğimize inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Takımdan ayrılması beklenen Yusuf Demir'in, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyerspor maçında oynamasına açıklık getiren deneyimli teknik adam, "Bu süreçler her takımlarda olan bir şey. Oyuncularla belki devam etmeme kararı alsanız bile sizin oyuncunuz, kullanmaya devam edersiniz. Süreç içerisinde oyuncuları başka takıma satarsınız, kiralarsınız. Yusuf ile ilgili bu süreç, böyle oldu" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL