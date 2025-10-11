Okan Buruk'tan sürpriz transfer isteği! Bu kez Süper Lig'den

Süper Lig devi Galatasaray'da ara transfer döneminde yapılacak transferler için çalışmalar şimdiden hız kazandı.

GÜNDEM YENİDEN KOZLOWSKI

Galatasaray, orta saha için arayışlarını sürdürürken, teknik direktör Okan Buruk'un da isteğiyle gündeme yeniden Gaziantep FK'nın Polonyalı orta sahası Kacper Kozlowski geldi. Polonya basınında yer alan haberlere göre; Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Haberde, Galatasaray'ın Kozlowski'yi geride kalan sezonda da transfer etmek istediği ancak olumlu sonuç alamadığı, Cimbom'un bu kez transferi bitirmek istediği kaydedildi.

KARİYER RAKAMLARI

Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen Kozlowski, kariyerinde 193 maça çıktı. Polonyalı genç oyuncu, bu maçlarda 30 gol ve 33 asistlik performans sergiledi. Kozlowski'nin piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.