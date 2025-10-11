Okan Buruk'tan sürpriz transfer isteği! Bu kez Süper Lig'den
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, orta sahaya transfer çalışmaları kapsamında Süper Lig'de Gaziantep FK forması giyen 21 yaşındaki Polonyalı futbolcu Kacper Kozlowski'yi gündemine aldı. Kozlowski, geride kalan sezonda da Galatasaray'la anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
Süper Lig devi Galatasaray'da ara transfer döneminde yapılacak transferler için çalışmalar şimdiden hız kazandı.
GÜNDEM YENİDEN KOZLOWSKI
Galatasaray, orta saha için arayışlarını sürdürürken, teknik direktör Okan Buruk'un da isteğiyle gündeme yeniden Gaziantep FK'nın Polonyalı orta sahası Kacper Kozlowski geldi. Polonya basınında yer alan haberlere göre; Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.
TRANSFER GERÇEKLEŞMEMİŞTİ
Haberde, Galatasaray'ın Kozlowski'yi geride kalan sezonda da transfer etmek istediği ancak olumlu sonuç alamadığı, Cimbom'un bu kez transferi bitirmek istediği kaydedildi.
KARİYER RAKAMLARI
Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen Kozlowski, kariyerinde 193 maça çıktı. Polonyalı genç oyuncu, bu maçlarda 30 gol ve 33 asistlik performans sergiledi. Kozlowski'nin piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.