Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray-Liverpool maçının ilk 11'leri
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray'da Leroy Sane ve Yunus Akgün, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.
DEV MAÇ SAAT 20.45'TE
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Osimhen.
Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.
SANE VE YUNUS YEDEK
Karşılaşmaya 11'de başlaması beklenen Leroy Sane ve Yunus Akgün, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.