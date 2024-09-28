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Okan Buruk'tan sürpriz forvet tercihi! Galatasaray-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi olarak Ali Şansalan görev yapacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de 6'da 6 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Jakobs, Kerem Demirbay, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen, Icardi.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Mortadha, Cafu, Aytaç, Barak, Hajradinovic, Fall, Da Costa.

KAZANIRSA REKOR KIRACAK

Bu sezon ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yenileyen Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde rekor kıracak. Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, bu sezon da ilk 6 maçını kazanarak bu başarıyı tekrarladı. Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atacak.

TEK EKSİK ZIYECH

Galatasaray'da Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, Kasımpaşa ile oynanacak maçta görev alamayacak.

6 MAÇTA 2O GOL

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk 6 maçında 20 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'ye de 3'er gol attı. Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

KASIMPAŞA'YA İÇERDE 1 KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yla oynadığı son 7 lig maçının 6'sını kazanırken, sadece bir kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 7 lig maçında rakibini ikişer kez 2-1 ve 1-0, birer kez de 4-1 ve 2-0'lık skorlarla yendi. "Cimbom", tek mağlubiyetini ise 3-1'lik skorla yaşadı.

Okan Buruk'tan sürpriz forvet tercihi! Galatasaray-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (3)

Karahan Elmas:

Bu kadro‘yla 8 atar GS

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SİNAN GÜLER:

MAÇ 3-0 GALATASARAYIM KAZANIR İDDADIR

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Ahmet Akyol:

Okan BURUK da Ikardi yi yedeğe alacak cesaret yok.Adam sakat hiç antreman yapmadan ilk 11 e yazıyor.Paok maçında osimen hep rakibe bastı.Ikardi den daha genç daha atletik. Sırf Ikardiyi yedek oynatamadigindan ikisini ilk 11 e çıkarmış. Youn Boys gibi Gs nin 4 kat düşük bütçeli takımına yenildik.

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