Okan Buruk'tan Real Madrid-Icardi sorusuna net yanıt: Icardi burada çok mutlu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçının ardından basın toplantısında, Mauro Icardi'nin Real Madrid ile anılmasına yanıt verdi. Buruk, Icardi'nin Galatasaray'ı çok sevdiğini ve burada çok mutlu olduğunu belirterek, "Gerçek olup olmadığını bilmediğimiz haberleri aslında çok fazla değerlendirmiyorum. Ayrıca daha Kasım ayındayız. Icardi burada çok mutlu" şeklinde yanıt verdi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, 4-0 yendikleri Alanyaspor maçının ardından Mauro Icardi için çıkan Real Madrid haberlerini yanıtladı.

"ÇOK FAZLA DEĞERLENDİRMİYORUM"

Yıldız golcü hakkında çıkan Real Madrid iddialarına yanıt veren Buruk, "Mauro Icardi, Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray için hep fedakarlık yapıyor. Galatasaray ve Türkiye, Icardi'yi çok seviyor. Bir nesli Galatasaraylı yapma yolunda önemli işlere imza attı. Gerçek olup olmadığını bilmediğimiz haberleri aslında çok fazla değerlendirmiyorum. Ayrıca daha Kasım ayındayız. Icardi burada çok mutlu" yanıtını verdi.

"HER ŞEY SON MAÇA KALACAK"

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları maç hakkında konuşan başarlı tekni kadam, "Manchester United maçını kazanarak, avantaj yakalarız. Avrupa'yı garantiliyoruz ve son maç öncesi büyük bir avantaj oluyor. Kazanmayı isteyeceğiz ama kazanamasak bile, her şey son maça kalacak. Bu maç bizin için büyük fırsat. Deplasmanda kazandık, psikolojik olarak bu bizim için avantaj, üstünlük. Biz çok heyecanlıyız. Taraftarımız heyecanlı. Uzun zamandır bu maçı bekliyorlar. Aynı oyunu ortaya koymalıyız. Bayern Münih maçı, Alanyaspor maçı, Manchester United maçı fark etmiyor. Hedefimiz kazanmak" dedi.