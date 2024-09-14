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Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Galatasaray- Rizespor maçının VAR hakemi Emre Kargın oldu. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım, topladığı 9 puanla Süper Lig'in 5. haftası öncesi lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 4 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Hadziahmetovic, Olawoyin, Akintola, Veresanovic, Zeqiri, Sowe

CİMBOM'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, bu maçta görev alamayacak.

45. RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 45. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 44 lig maçından 30'unu Galatasaray, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 106 golüne, yeşil-mavililer 46 golle karşılık verebildi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (5)

murtaza candurak:

rizeme fransz takıma karşı başarılsr

7
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tamer durmaz:

Rize iyi top oynamıyor gs farkli kazanir.

4
2
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Sagocu 21:

hadi hayırlısı

4
1
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