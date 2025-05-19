Okan Buruk'tan Osimhen Açıklaması: Galatasaray Hazır

Okan Buruk'tan Osimhen Açıklaması: Galatasaray Hazır
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in takımda kalması için yönetimin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti ve Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.

- Okan Buruk'tan, Osimhen açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk:

"Galatasaray Kulübü, Osimhen için elinden ne geliyorsa yapmaya hazır"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in takımda kalması için yönetimin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray şampiyonluğu ne kadar hak ettiğini gösterdi"

"Galatasaray camiasına 5. yıldız, üst üste 3. şampiyonluk hayırlı olsun" diyerek sözlerine başlayan Buruk, "Bu 5 yıldızda payı olan, ilk 2 yıldızı kazanan Fatih Terim, ekibine ve futbolculara teşekkür etmek istiyorum. Biz de devamını getirdik. 3 yıldız da ben, oyuncularımla birlikte kazandık. Galatasaray duruşunu her zaman sahada göstermeye çalıştık. Bugün de oyunun bütün bölümünde kazanmak için her şeyi yaptık. Bu hafta 4 günde 2 tane kupa kazandık. Bu Galatasaray'ın müzesindeki kupaları artırma anlamında önemliydi. Taraftarı da ne kadar sevdiğimizi göstermeye çalıştık. Çok mutuyuz. İnşallah önümüzdeki sene hedefimiz bir sonraki şampiyonluk olacak, Türkiye Kupası ve Avrupa'da tekrar başarı olacak. Hedeflerimizi biraz daha büyütüp yolumuza devam etmeye çalışacağız. Bizi burada destekleyen, deplasmanda, havaalanında destekleyen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Galatasaray bugün oynadığı oyunla şampiyonluğu ne kadar hak ettiğini, ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gösterdi. O yüzden hepimiz için hayırlısı olsun. Oyuncularımıza, onların ailelerine, tesisteki çalışanlarımız hepsi çok önemli. En önemlisi başkanımız, yönetim kurulumuz, takımdan sorumlu yöneticilerimiz hepsine teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldular. Onların benim yanımda olması çok değerliydi" ifadelerini kullandı.

"Osimhen'in, Türkiye'de ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz"

Okan Buruk, 'Osimhen takımda kalacak mı?' sorusunu şöyle cevaplandırdı:

"Taraftarımızın isteği var. Galatasaray Kulübü elinden ne geliyorsa onu yapmaya hazır. Daha 2 hafta var önümüzde. Elimizde birbirine çok alışmış bir kadromuz var, Osimhen de bunlardan biri. Onun da Türkiye'de ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz."

Ayrıca tecrübeli teknik adam, önümüzdeki hafta daha büyük alanda bir kutlama yapacaklarının müjdesini de taraftarlara verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UYGAR AYDIN - Spor
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