Okan Buruk'tan Muslera ve Mertens'e Anlamlı Veda

Okan Buruk'tan Muslera ve Mertens'e Anlamlı Veda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezonu 2-0'lık galibiyetle kapadıklarını ve Fernando Muslera ile Dries Mertens'e anlamlı bir veda gerçekleştirdiklerini açıkladı. Gelecek sezon 26. şampiyonluk için hazırlıklara başlayacaklarını duyurdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fernando Muslera ve Dries Mertens'e "güzel" veda ettiklerini söyledi.

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında RAMS Park'ta RAMS Başakşehir'i 2-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sezonu galibiyetle kapatmanın kendileri için önemine değinen Buruk, "Muslera ve Mertens'in veda maçıydı. İkisine de veda ettik. Bu organizasyonu muhteşem şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Oyun olarak da ikisi çok iyi oynadı. Biri gol attı, diğeri goller kurtardı. Hala ne kadar istediklerini, son maçlarında ne kadar iyi ve profesyonel futbolcular olduklarını net şekilde gösterdiler. İkisiyle gurur duyuyorum. Onlarla çalışmak, onlarla geçen 3 sene muhteşemdi. Üç şampiyonluk yaşadık, 5. yıldızı aldık. Onlara en güzel şekilde veda ediyoruz." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, yeniden kupa kaldırma sevinci yaşadıklarını aktararak "Büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Son maç olmasına rağmen stadı yine doldurdular, takımı desteklediler. Maçtan sonra beklediler, hep beraber tekrar şampiyonluğu kutladık. Hafızalarımızdan silinmeyecek bir gece daha yaşadık. Bu organizasyonu yapan Galatasaray Kulübü Yönetim Kuruluna ve başkanımıza, teşekkür ediyorum. Büyük Galatasaray taraftarı, Galatasaray'ın büyük oyuncularıyla muhteşem bir son yaptı." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, gelecek sezon 26. şampiyonluğu kovalayacaklarını dile getirerek "Önümüzdeki sezona ağustostan itibaren başlayacağız. Hedefimiz 26. şampiyonluk olacak. Şimdiden çalışmalarımızı yapacağız. Taraftarımız bize, başkanımıza ve yönetimimize güvensin. İnşallah onların yüzünü kara çıkartmayacağız. Başta Muslera ve Mertens olmak üzere bu sezon emek veren bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hepsi bizim için çok önemli. Yolları açık olsun. İnşallah bir gün Galatasaray ile yolları kesişecektir. Onlar bu ailenin önemli parçaları." değerlendirmesinde bulundu.

Rafa Silva iddiası

Okan Buruk, Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva'nın transfer gündemlerinde olmadığını söyledi.

Rafa Silva ile iligli görüşmeler olup olmadığının sorulması üzerine Buruk, "Bizim kimseyle bir transfer görüşmemiz olmadı. Türkiye'den düşündüğümüz bir futbolcu yok. Galatasaray, Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip. Türkiye'den herhangi bir futbolcuyla görüşmemiz yok. Hele ki sözleşmesi olan bir futbolcuyla görüşmelerimiz olamaz, olmadı, olmayacak. Olmayan bir şey üzerinden gereksiz bir gündem yapılıyor, saçma sapan konuşmalar oluyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Danla Bilic'e serbest bırakılan eski sevgilisi Berk Çetin’den ölüm tehdidi

Danla Bilic'in eski sevgili kabusu! Serbest kaldı, ölümle tehdit etti
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
Devre arasında gerginlik! Osimhen, Ba'yı soyunma odası koridoruna çağırdı

Devre arasında gerginlik! Osimhen o yıldızı soyunma koridoruna çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.