Okan Buruk'tan maç sonu sert tepki: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"FARKLI ŞEYLER YANSITILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Yapılan olumsuz eleştirilere değinen Buruk, "Takımın üzerinde çok fazla olumsuz şeyler söylenmeye çalışıldı. Oyuncular ve biz çok mutluyuz. Takım içinden farklı şeyler yansıtılmaya çalışılıyor. Galatasaray yönetimi, Galatasaray birbirine ne kadar çok sarılırsa, buradan daha güçlü çıkacağız. Erden Bey sürekli yanımızda. Bizi karıştırmaya çalışacaklar, bunu net gördük. İçeride sarılıyoruz, bunu dışarıda da göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİZİ YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Oyuncularına baskı yapıldığını söyleyen Buruk, "Tanguy Ndombele ilk yarı topu öne taşıdı, rakipten toplar kazandı. Pozitif geri dönüş aldığımız oyunculardan oldu. Kaan Ayhan farklı bölgede oynadı, çok başarılıydı. Transferlerden hemen bir etki göstermelerini bekliyoruz. Cengiz Ünder için de bunu söyleyebiliriz. Eleştiri vardı, 4 gol attı. Yapıcı olmalıyız, hemen etki etmelerini bekliyoruz. Bazen az şans geliyor. Transferlerin ne kadar iyi olduğunu zaman içerisinde gösteriyoruz. Transfer üzerinden de bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Ndombele, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha kendini gösteriyor" dedi.