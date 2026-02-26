Haberler

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup oldu. Ancak ilk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, toplamda 7-5'lik üstünlükle son 16 turuna çıktı. Maç sonu açıklama yapan Okan Buruk, Yunus Akgün'ün ağrıları nedeniyle oynamak istemediğini söyledi.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u toplamda 7-5'lik skorla eleyerek son 16 turuna yükseldi.
  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Juventus'a deplasmanda 3-2 mağlup oldukları rövanş maçında skor ve oyun olarak kötü bir performans sergilediklerini belirtti.
  • Okan Buruk, Juventus maçında Yunus Akgün'ün ağrıları nedeniyle oynamak istemediğini açıkladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Juventus'a uzatmalarda 3-2 mağlup oldu. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, toplamda 7-5'lik üstünlükle adını son 16 turuna yazdırdı.

"SKOR VE OYUN OLARAK KÖTÜ BİR GECE YAŞADIK"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, tur atlamaktan dolayı mutlu olduklarını ancak performanstan memnun olmadıklarını söyledi. Buruk, "Son 16'ya kaldığımız için mutluyuz ama skor ve oyun olarak kötü bir gece yaşadık. Bu maç bizim için ders oldu. Bugün Juventus bizden iyiydi ve kazanmayı hak etti" ifadelerini kullandı.

"YUNUS AĞRILARI NEDENİYLE OYNAMAK İSTEMEDİ"

Buruk, kadro tercihleriyle ilgili de dikkat çeken bir itirafta bulundu. Juventus'un kanat oyuncularına karşı önlem almak istediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Sallai sarı kart görmüştü, durumundan korktum. Yunus Akgün'ü kullanmak istedim ama ağrıları vardı ve oynamak istemedi" dedi.

"JUVENTUS GİBİ BİR TAKIMI ELEMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Performansların maçtan maça değişebileceğini vurgulayan Buruk, ilk maçtaki oyuna dikkat çekerek, "Juventus'u 5-2 yendiğimiz maçı izleseniz 'Bu takım finale gider' dersiniz, bu maçı izleseniz 'Gidemez' dersiniz. Ama Juventus gibi bir takımı elemek çok önemli" diye konuştu. Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi kura çekiminin ardından belli olacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

En başta Singo ve Boey ile başlasan bir sıkıntı olmayacaktı

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

isabet olmuş.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

ilkay daha mı iyi en azından sağa sola basardı

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıAdsız Murat:

Okan Buruk şu maçtan utanç duyuyormu eğer duymuyorsa diyecek hiçbir şey yoktur. Geçmiş olsun Galatasaray'a ve Türk futboluna.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

