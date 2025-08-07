Okan Buruk'tan Icardi'ye izin yok

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, sakatlığının ardından sahalara dönmek için gün sayıyor. Ancak teknik direktör Okan Buruk ve sağlık ekibi, Icardi'nin sahalara dönüşünün yavaş olmasını ve oyuncunun riske edilmemesini istiyor. Bu doğrultuda, Icardi'nin Gaziantep ve Karagümrük maçlarında oynaması beklenmiyor.

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi uzun süredir yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönmek için gün sayıyor. Ali Naci Küçük'ün haberine göre Arjantinli yıldız, hocası Okan Buruk'a ve Abdullah Kavukcu'ya giderek 2 hafta içinde sahada olmak istediğini iletti.

ICARDI'YE İZİN YOK

Okan Buruk ve sağlık heyeti ise bu konuda Icardi ile hemfikir değil. Mauro Icardi'nin sahalara dönüşünün mümkün olduğunca yavaş olması isteniyor çünkü Arjantinlinin geçirdiği sakatlıktan dolayı kilo fazlası var. Sağlık ekibi olası bir yeniden sakatlık riskini önlemek istiyor.

RİSKE EDİLMEYECEK

Teknik kadronun kararı doğrultusunda Gaziantep maçının kadrosunda yer almayacak olan Icardi, Karagümrük karşısında da oynamayacak.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
