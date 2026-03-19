Okan Buruk'tan hakeme olay tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı alınan mağlubiyeti değerlendirdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Buruk, Noa Lang'ın ciddi bir yaralanma yaşadığını ve Victor Osimhen'in de ağrısı olduğunu belirtti. Hakem performansını eleştiren Buruk, 'Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti' ifadelerini kullandı.

LANG VE OSIMHEN'İN SON DURUMU

Liverpool karşısında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncuları hakkında konuşan Okan Buruk, "Noa Lang'ın parmağında ciddi bir yaralanma var. Hastaneye gidecek burada. Victor Osimhen'in de ağrısı var." dedi.

"EN KÖTÜ HAKEM!"

Mücadelenin hakemini sert bir dille eleştiren Okan Buruk, "Victor Osimhen'in pozisyonunda Konate çok rahat fauller yaptı! Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti. Liverpool maçı çok çok net bir şekilde hak etti." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEY YOLUNDA GİTMEDİ"

Mücadeleyi değerlendirmeye devam eden deneyimli hoca, "Maç içinde hiçbir şey yolunda gitmedi. tercihlerimiz, maç içindeki yanlış kararlarımız... Maç kaybedebilirsiniz ama oyun olarak kazanmayı hak etmedik. Çok daha iyisini yapmamız gerekirken, iyisini yapamadık. 4 gol yedik, çok pozisyon verdik. Uğurcan Çakır iyi iş çıkardı, ona rağmen 4-0 bitti. Çok üzgünüm." sözlerini sarf etti.

"1-0'I KORUMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİK"

Skoru korumayı hiç düşünmediklerini belirten Buruk, "Maçta asla 1-0'ı korumayı düşünmedik. Oyun olarak çok daha fazlasını yapmamız gerekirdi. Taraftarımıza ümit verdik ama arkasını getiremedik. Yeni takımız, birçok oyuncumuz Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede yeni oynuyor. Son 16'da oynayan oyuncu sayımız az. Oyuncularımız tebrik ederim mücadelesinden dolayı ama taraftarlarımızdan da özür dilerim." değerlendirmesini yaptı.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıCemal Taş:

Çok boş konuşuyor sun Okan maçı izledik 2li 3 lü sıkıştırma ayağa pas yapamiyolar oyuncular top çıkaramadı ayrıca bizim takımların oyuncuları ayakta kalamiyor milyon Euro lor alıyor lar ayakta kalamiyolar kondisyon yükleyin yatirmayin

Haber YorumlarıBombacı mülayim Bombacı mülayim:

bikere hakemlerden şikayet etme ne olur yani

Haber YorumlarıFatih Turk:

Bahane üretme hoca maçta taktik diye Bir şey yok kimin nerede oynadığı belli değil Okan sen Avrupa maçlarında korkak vasatsin

Haber YorumlarıMustafa Sari:

Savunmayı kendi yarı alanında yaparsan seni bu hale sokarlar. Futbolcularımız aciz kaldı. Koşamadılar, pas yapamadılar, şut çekemediler. Kadro kalitesi avrupa için yeterli değil. Lang, salai, singo, sara, lemina ,abdulkerim şampiyonlar ligi düzeyinde oyuncular değil. Futbolcular ver kaç yapmasını bilmiyor, bireysel oynuyor, top kaybı yapıyor. Okana futbol dersi verdiler ama onun kafa hala hakemde.

Haber Yorumlarıuğur yeni:

ben yorum yapanları anlamıyorum maçın başında Oshimen sakatlandı sanchez yok nasıl bir maç bekliyorlar bunlar oynasa bile yine kaybederdik Liverpool evinde çok farklı oynuyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

