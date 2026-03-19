Okan Buruk'tan hakeme olay tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 4-0 kaybedilen Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu.

LANG VE OSIMHEN'İN SON DURUMU

Liverpool karşısında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncuları hakkında konuşan Okan Buruk, "Noa Lang'ın parmağında ciddi bir yaralanma var. Hastaneye gidecek burada. Victor Osimhen'in de ağrısı var." dedi.

"EN KÖTÜ HAKEM!"

Mücadelenin hakemini sert bir dille eleştiren Okan Buruk, "Victor Osimhen'in pozisyonunda Konate çok rahat fauller yaptı! Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti. Liverpool maçı çok çok net bir şekilde hak etti." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEY YOLUNDA GİTMEDİ"

Mücadeleyi değerlendirmeye devam eden deneyimli hoca, "Maç içinde hiçbir şey yolunda gitmedi. tercihlerimiz, maç içindeki yanlış kararlarımız... Maç kaybedebilirsiniz ama oyun olarak kazanmayı hak etmedik. Çok daha iyisini yapmamız gerekirken, iyisini yapamadık. 4 gol yedik, çok pozisyon verdik. Uğurcan Çakır iyi iş çıkardı, ona rağmen 4-0 bitti. Çok üzgünüm." sözlerini sarf etti.

"1-0'I KORUMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİK"

Skoru korumayı hiç düşünmediklerini belirten Buruk, "Maçta asla 1-0'ı korumayı düşünmedik. Oyun olarak çok daha fazlasını yapmamız gerekirdi. Taraftarımıza ümit verdik ama arkasını getiremedik. Yeni takımız, birçok oyuncumuz Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede yeni oynuyor. Son 16'da oynayan oyuncu sayımız az. Oyuncularımız tebrik ederim mücadelesinden dolayı ama taraftarlarımızdan da özür dilerim." değerlendirmesini yaptı.