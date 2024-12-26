Okan Buruk'tan çok konuşulacak Icardi ve Osimhen sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Takımın golcüleri Icardi ve Osimhen hakkında da konuşan başarılı antrenör, "Icardi'nin iyileşme süreci var. Yener hocanın öngörüsü yeni sezona hazırlanması yönünde. Icardi'nin lisansını askıya almak gibi bir düşüncemiz şu anda yok. Osimhen'in bonservisini alınmasını tabiki isterim. Oyuncunun isteği sezon sonuna kadar bizim olmak şeklinde. Devre arası gitmek gibi bir düşüncesi olmadığını bize söyledi. Oyuncunun da çok üstüne gitmemek lazım. Sezon sonuna doğru oyuncu ve kulüp transferle ilgili girişimlerde bulunabilir. Şu an bunu konuşmak için erken" dedi.

LİSANSI ASKIYA ALINACAK MI?

Icardi hakkında konuşan Buruk, "Icardi'nin iyileşme süreci var. Yener hocanın öngörüsü yeni sezona hazırlanması yönünde. Icardi'nin lisansını askıya almak gibi bir düşüncemiz şu anda yok. Doktorun tam olarak ne zaman döneceğini söylemesi de önemli. Kadro yapılanmamız nasıl olacak ve doktorun raporu nasıl olacak? Bu konuda karar vermek için önemli olan bunlar" dedi.

OSIMHEN'İN BONSERVİSİ ALINACAK MI?

Takımın yıldızı Osimhen'in geleceği hakkında da açıklamalarda bulunan başarılı antrenör, "Osimhen'in bonservisini alınmasını tabiki isterim. Oyuncunun isteği sezon sonuna kadar bizim olmak şeklinde. Devre arası gitmek gibi bir düşüncesi olmadığını bize söyledi. Oyuncunun da çok üstüne gitmemek lazım. Sezon sonuna doğru oyuncu ve kulüp transferle ilgili girişimlerde bulunabilir. Şu an bunu konuşmak için erken. Biz almak isteriz böyle bir şart oluşurusa. Ama dediğim gibi sezon sürerken oyuncunun kafasını da çok meşgul etmememiz gerekiyor. Kendisi sezonun Galatasaray'da bitireceğini net bir şekilde söyledi" ifadelerini kullandı.