Okan Buruk'tan Barış Alper'e gösterilen tepki hakkında açıklama

Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodo/Glimt maçının ardından konuştu. Barış Alper Yılmaz'a gösterilen tepki hakkında konuşan Okan Buruk, ''Oyuncularım girip çıkarken oyuncularımın daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bütün oyuncularımız çok değerli. Onları iyi günde, kötü günde destekleyelim. Tepkiyi hak etmiyorlar. Bu tepkiler anlamsız." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 3-1 kazanılan Bodo/Glimt maçının ardından konuştu.

"DAHA ÇOK GOL BULABİLİRDİK"

Maçı değerlendiren Okan Buruk, "Maç öncesi yaptığımız planlar, düşünceler maç ve rakiple eşleşti. İlk yarıda çok daha diriydik, pozisyonlara girdik, bir tane şans pozisyonu verdik. Daha çok gol bulabilirdik. İkinci yarıda yorgunluk, rakibin hamleleri ile 3-0'dan sonra kendi sahamıza çekildik ama bunu da iyi yaptık. Burada da pozisyonlar bulduk. Maçın sonunda istediğimiz 3 puanı aldık. Çok fazla pozisyon, hücum istatistiklerimiz Şampiyonlar Ligi için yüksek bugün. Daha iyisini yapabileceğimiz yerler de vardı bugün." dedi.

"HER GOL ÇOK DEĞERLİ"

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Çok daha farklı bir skor olabilirdi ama rakibimizi oyununu da tebrik etmek gerekiyor. Pozitif bir futbol oynadılar. Farklı bir skor olabilirdi, gol de yemeyebilirdik. İyi futbol oynayan ve bizi zorlayan bir takımdı. Dünkü skorları biliyorsunuz, bugün de olabilirdi ama maalesef atamadık. Her gol çok değerli Şampiyonlar Ligi'nde, averaj da çok değerli. İnşallah bundan sonraki maçlara diyelim." ifadelerini kullandı.

"HERKESE DESTEK VERELİM"

Barış Alper Yılmaz'a oyundan çıktığı esnada gösterilen tepki hakkında da konuşan Okan Buruk, "Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Hepsi muhteşemdi bugün. Oyuncularım girip çıkarken oyuncularımın daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bütün oyuncularımız çok değerli. Onları iyi günde, kötü günde destekleyelim. Tepkiyi hak etmiyorlar. Bu tepkiler anlamsız." sözlerini sarf etti.


