Haberler

Okan Buruk'tan Atilla Karaoğlan'a tepki

Okan Buruk'tan Atilla Karaoğlan'a tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor, deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi. Yardımcı hakemlerin elini sıkan Okan Buruk, Atilla Karaoğlan'ı pas geçti.

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın elini sıkmadı.
  • Galatasaray, Konyaspor'a 2-0 yenilerek 55 puanda kaldı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3 oldu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

OKAN BURUK'TAN HAKEME TEPKİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor deplasmanında alınan 2-0'lık yenilgi sonrası mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi. Konya'daki son düdük sonrası hakemlerin yanına giden başarılı teknik adam Okan Buruk, yardımcı hakemlerin elini sıkarken, Atilla Karaoğlan'ın elini sıkmadı ve direkt olarak soyunma odasına gitti.

Okan Buruk'tan Atilla Karaoğlan'a tepkiGörüntü: beIN Sports

ZİRVEDE PUAN FARKI 3

Bu sonuçla birlikte 55 puanda kalan Galatasaray'ın Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı maç fazlasıyla 3'te kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u sahasında ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
'ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı' iddiası

Her an kalkabilirler! Savaşı başlatacak uçaklar, o ülkeye konuşlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıCem ÖÇAL:

Tüh maçı vermedi mi hakem

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBÜLENT RESUL:

aynen

yanıt12
yanıt4
Haber YorumlarıHaber Muavini:

Vermiş... MGK Erkan Arslan, Tom ve Tomarzalı nın Nannelerine vermiş :)))

yanıt4
yanıt1
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

okan resmen hakeme kurallara niye uydunuz diye aitem ediyor fenerin 10 yıldı böyle maçlarla ne şampiyonlukları gitti sende ofsaytımsılarla şampiyon oldun okannn

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSebahittin Çelik:

Alışmış beleşe, hep istiyor.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Saniyeler sonrası olay paylaşım

Maça damga vuran an! Saniyeler sonra olay paylaşım
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Rafa Silva ilk golünü attı, Benfica rakibini üçledi

Rafa Silva'nın haftalar süren hasreti sona erdi
Konyaspor'dan Galatasaray'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti

Galatasaray galibiyeti sonrası statta çalan şarkı bomba
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı

Alex de Souza imzayı attı!
Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Saniyeler sonrası olay paylaşım

Maça damga vuran an! Saniyeler sonra olay paylaşım
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Rafa Silva ilk golünü attı, Benfica rakibini üçledi

Rafa Silva'nın haftalar süren hasreti sona erdi