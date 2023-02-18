Okan Buruk'tan alkışlanacak hareket! Futbolculuk döneminde giydiği formaları depremzedelere bağışladı

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketine spor camiasından destekler gelmeye devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk döneminde giydiği Galatasaray ile Inter formalarını depremzedelere yardım için düzenlenecek açık artırmaya bağışladı.

10 ilde meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinin yaraları sarılıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk yıllarında giydiği 2 formayı geliri depremzedeler yararına kullanılması için açık artırmaya bağışladı.

FORMALARINI BAĞIŞLADI

Spor camiasının oldukça destek verdiği kampanyaya Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da kayıtsız kalmadı. Tecrübeli çalıştırıcı, futbolculuk yıllarında giydiği ve kendi imzasını taşıyan Galatasaray ile Inter formalarını açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye bağışladı.