Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya Torreira yanıtı

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Lucas Torreira ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

RAMS Başakşehir maçının ardından Okan Buruk'a Acun Ilıcalı'nın "İyi bir aktör Torreira! Dikkat edin göğsünü tutuyor. Eliyle topu çıkarıyor, sonra göğsünü tutuyor. Sanki eğitimini almış gibi" sözleri hatırlatıldı.

"MUSLERA GEREKLİ CEVABI VERDİ"

Okan Buruk "Torreira iyi bir oyuncu. Herkesin gıpta ile baktığı, değerli oyuncu. Ligin en iyi orta sahalarından biri. Muslera buna gerekli cevabı verdi. Yeni adını Kıvanç olarak açıkladı" dedi.

Ayrıca sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü "Önemli bir oyuncu Torreira bizim için. İşini doğru şekilde yapıyor. Oyuncular üzerinden çok konuşmak doğru değil. Allah sizin başınıza bir sonraki maç farklı bir şey getirebiliyor"şeklinde konuştu.