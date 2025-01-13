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Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya Torreira yanıtı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Lucas Torreira hakkındaki sözlerine yanıt verdi. Ilıcalı'nın 'İyi bir aktör Torreira' yorumuna karşı Buruk, "Muslera buna gerekli cevabı verdi. Yeni adını Kıvanç olarak açıkladı" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Lucas Torreira ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

RAMS Başakşehir maçının ardından Okan Buruk'a Acun Ilıcalı'nın "İyi bir aktör Torreira! Dikkat edin göğsünü tutuyor. Eliyle topu çıkarıyor, sonra göğsünü tutuyor. Sanki eğitimini almış gibi" sözleri hatırlatıldı.

"MUSLERA GEREKLİ CEVABI VERDİ"

Okan Buruk "Torreira iyi bir oyuncu. Herkesin gıpta ile baktığı, değerli oyuncu. Ligin en iyi orta sahalarından biri. Muslera buna gerekli cevabı verdi. Yeni adını Kıvanç olarak açıkladı" dedi.

Ayrıca sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü "Önemli bir oyuncu Torreira bizim için. İşini doğru şekilde yapıyor. Oyuncular üzerinden çok konuşmak doğru değil. Allah sizin başınıza bir sonraki maç farklı bir şey getirebiliyor"şeklinde konuştu.

Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya Torreira yanıtı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMGk:

Ali Koç ve Acun'u ciddiye almaya gerek yok malum yolcudur Abbas bağlasan durmaz

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıMesut Keklik:

SEN İŞİNE GELDİMMİ HAKEMİ KONUŞURSUN HOŞUNA GİDİYOR ŞUAN HAKEMİ NİYE KONUŞMUYORSUN.

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Yorum Beğenme45
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Haber Yorumlarıİlhan Ziro:

Hepsi size çalışıyor diye sesim çıkmıyor değil mi. Ama elbet devran döner bu kadar haramzade bir takım görmedim ben

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Haber YorumlarıErkan Can :

2 tane kız çocuğum var ve onlar bile fener kadar mızıkçı değiller

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

bu adam su katılmamış bir oe.

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