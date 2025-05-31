Okan Buruk'tan 26. Şampiyonluk Hedefi

Okan Buruk'tan 26. Şampiyonluk Hedefi
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğu hedeflediklerini açıkladı. Takımın son maçında Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiklerini belirten Buruk, taraftarlara güvenmelerini istedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelecek sezon hedeflerinin Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluk olacağını belirterek, "Şimdiden çalışmalarımızı yapacağız. Taraftarımız bize güvensin" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray evinde karşılaştığı Başakşehir'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kazanarak bitirmek istediklerini söyleyerek, "Bizim için çok önemliydi. Özellikle Mertens ve Muslera'nın veda maçı, ikisine veda ettik. Bu organizasyonu bugün muhteşem şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Oyun olarak ikisi de çok iyi oynadı. Biri gol attı, diğeri goller kurtardı. Hala ne kadar istediklerini, son maçlarında ne kadar iyi, profesyonel futbolcular olduklarını ikisi de net şekilde gösterdi. İkisiyle de gurur duyuyorum. Onlarla geçen 3 muhteşem yıl, 3 şampiyonluk yaşadık. 5. yıldızı taktık. Onlara en güzel şekilde veda ediyoruz. Büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Son maçta stadı yine doldurdular, desteklediler. Maçtan sonra beklediler, hep beraber şampiyonluğu kutladık. Gerçekten hafızalarımızdan silinmeyecek bir gece daha yaşadık. Bu organizasyonu yapan Galatasaray yönetim kuruluna, başkanımıza, teşekkür etmek istiyorum. Büyük Galatasaray taraftarı, büyük oyuncularıyla birlikte muhteşem bir son yaptı. Önümüzdeki sene ağustostan itibaren başlayacağız. Hedefimiz 26. şampiyonluk olacak. Şimdiden çalışmalarımızı yapacağız. Taraftarımız bize güvensin. İnşallah onların yüzünü kara çıkartmayacağız. Emek veren bütün oyuncularıma başta Muslera ve Mertens olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. Yolları açık olsun. İnşallah bir gün Galatasaray ile yolları kesişecektir. Onlar bu ailenin önemli parçaları" şeklinde konuştu.

"Türkiye'den düşündüğümüz bir futbolcu yok"

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva ile görüşmeler olup olmadığıyla ilgili gelen soruya ise Buruk, "Bizim kimseyle bir transfer görüşmemiz olmadı. Türkiye'den düşündüğümüz bir futbolcu yok. Şu an Galatasaray kadrosu, Türkiye'nin en iyi kadrosu. Türkiye'den herhangi bir futbolcuyla görüşmemiz yok. Hele ki sözleşmesi olan bir futbolcuyla görüşmemiz olamaz, olmadı, olmayacak. Olmayan bir şey üzerinden gündem yapılıyor. Saçma sapan konuşmalar oluyor" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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