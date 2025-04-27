Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Hakan Fidan'ın ardından Suriye yönetimi de resti çekti
Esad'ın kuzeni, Suriye'de 150 bin kişilik ordu kurduklarını iddia etti

Esad'dan Suriye'yi kana bulama hazırlığı! 150 bin kişilik ordu iddiası
Özel'den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim

Özel'den 1 Mayıs için Taksim'e çağrı istedi, aldığı yanıtla şok oldu
İslam Memiş'ten tartışma yaratacak çıkış: Türkiye test ediliyor, depremler yapay

"Türkiye test ediliyor, depremler yapay"

Okan Buruk, Süper Lig'deki 300. Maçına Çıktı

Okan Buruk, Süper Lig'deki 300. Maçına Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor karşısında Süper Lig'de 300. maçına çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Buruk, bu süreçte toplamda 160 galibiyet alarak, 3 kez şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor karşılaşmasıyla Trendyol Süper Lig'de teknik adam olarak 300. maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızlıların teknik direktörü Okan Buruk da önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Buruk, söz konusu müsabakayla birlikte Süper Lig'de 300. maçına çıktı.

300 maçta 160 galibiyet

Teknik direktörlük kariyerine Elazığspor'da başlayan Okan Buruk daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırdı. Buruk, Süper Lig'de Galatasaray'da 105, Başakşehir'de 54, Akhisarspor'da 43, Gaziantepspor'da 34, Çaykur Rizespor'da 28, Elazığspor'da 25 ve Sivasspor'da da 11 olmak üzere toplam 300 maçta görev yaptı. 51 yaşındaki teknik adam, 7 farklı takımla Süper Lig'de çıktığı 300 müsabakada 160 galibiyet, 59 beraberlik ve 81 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'de 3 şampiyonluk

Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Süper Lig'de 3 kez şampiyon oldu. İlk kez 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile bu sevinci yaşayan 51 yaşındaki çalıştırıcı, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında da Galatasaray ile şampiyonluk kazandı. Buruk, bu sezon da başarısını tekrarlaması durumunda üst üste 3. kez şampiyon olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.