Okan Buruk: Şu an dünyanın en mutlu insanlarından biriyim

"Hedefimiz şampiyonluk"

"Öncelikle oyuncularımla zaman geçirmek istiyorum"

Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Galatasaray'a imza atan teknik direktör Okan Buruk, dünyanın en mutlu insanlarından biri olduğunu söyledi.

Aileden Galatasaraylı olduğunu vurgulayan Okan Buruk, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet ettiğini, kupalar kazandığını ve her zaman da Galatasaraylılığını koruduğuna vurgu yaptı. Geçmişte her insan gibi hatalar yaptığını ve gerektiğinde de özür dilediğini belirten Buruk, Galatasaray'da yaşadığı büyük başarıların, olumsuz etkenlerin çok üstünde olduğunu sözlerine ekledi.