Okan Buruk, soğuktan konuşamadı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'ye karşı oynayacakları maç öncesi soğuk hava şartlarına maruz kaldı. Kendisini ziyaret eden taraftarlarıyla otel önünde bir araya gelen Buruk, soğuk hava nedeniyle konuşamadı ve hızla içeri gitti.
Süper Lig'de son olarak Sivas deplasmanına giden Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında da oldukça soğuk havada oynanacak bir mücadeleye çıkacak.
SOĞUKTAN KONUŞAMADI
İsveç ekibi Malmö'den üç puan alma peşinde olacak sarı-kırmızılı temsilcimizde teknik direktör Okan Buruk, kendilerini ziyaret eden taraftarlarıyla otel önünde bir araya geldi. Buruk, soğuktan konuşamadı. Taraftarların sorularına cevap veremeden hızla içeri gitti.