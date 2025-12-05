Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında taraftarının önünde Samsunspor'u ağırlıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray : Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Emre Kılınç, Holse, Makoumbou, Musaba, Ndiaye.

CANLI ANLATIM:

10' Leroy Sane, Süper Lig'deki gol sayısını 5'e yükseltti.

9' Galatasaray Leroy Sane ile 1-0 öne geçti. Torreira'nın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sane topu yerden uzak köşeye yolladı. 1-0 oldu.

8' GOOOLLLL! Leroy Sane takımını 1-0 öne geçirdi

7' Galatasaray, kısa paslarla oyun kurmaya çalışıyor.

4' Galatasaray sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

3' Savunma arkasına sarkan Ndiaye'nin karşı karşıya pozisyonda şutu kaleyi bulmadı.

2' Galatasaray, kendi sahasında baskıyla maça başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.