Haberler

Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi

Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk ediyor. Karşılaşmada Galatasaray, 1-0 önde.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında taraftarının önünde Samsunspor'u ağırlıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray : Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Emre Kılınç, Holse, Makoumbou, Musaba, Ndiaye.

CANLI ANLATIM:

10' Leroy Sane, Süper Lig'deki gol sayısını 5'e yükseltti.

9' Galatasaray Leroy Sane ile 1-0 öne geçti. Torreira'nın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sane topu yerden uzak köşeye yolladı. 1-0 oldu.

8' GOOOLLLL! Leroy Sane takımını 1-0 öne geçirdi

7' Galatasaray, kısa paslarla oyun kurmaya çalışıyor.

4' Galatasaray sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

3' Savunma arkasına sarkan Ndiaye'nin karşı karşıya pozisyonda şutu kaleyi bulmadı.

2' Galatasaray, kendi sahasında baskıyla maça başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Talep kabul edildi, Rojin'in telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gidiyor

Rojin'in ölümünde sır perdesini aralayacak talep kabul edildi
ABD, Gazze’de Türk askeri görmek istiyor! Netanyahu'ya da tavsiyeleri var

ABD, Gazze'de Türk askerinde ısrarcı! Netanyahu'ya da tavsiyeleri var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Anti:

uğurcan ile oynamak -1 olarak maça başlamak demek..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 yıldız isim forma giyemeyecek

6 yıldız isim kupada oynanacak derbide olmayacak! İşte nedeni
Resmi açıklama: Fenerbahçe'de rekor kırıldı

Resmi açıklama yapıldı: Fenerbahçe'de rekor kırıldı
Kuzen tartışması kanlı bitti

Kuzen tartışması kanlı bitti
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Şehri ayağa kaldırdıkları yetmedi, basın mensuplarına saldırdılar
Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 yıldız isim forma giyemeyecek

6 yıldız isim kupada oynanacak derbide olmayacak! İşte nedeni
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor

Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Tartışma yaratan zam teklifi resmen geri çekildi
Dünyaca ünlü milyarderlerin yüzleri robot köpeklere monte edildi

Bu sergi olay oldu: Robot köpekleri görenler gözlerine inanamadı
UEFA'dan Jhon Duran'a men

Jhon Duran'a ceza! Birbirinden zorlu maçlarda forma giyemeyecek
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek

Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.