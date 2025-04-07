Okan Buruk Mourinho ile yaşadığı olayları ilk kez anlattı: Tahrik oldu muhtemelen

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinin ardından Jose Mourinho'yla yaşadığı olaylara dair ilk kez konuştu. Okan Buruk maçın ardından hakemlere ne dediğini açıkladı.

Ekol TV'ye konuşan Buruk, "Hakemle Mourinho'nun konuştuğunu görüp özellikle giderek ona söylemek için yapmadım. Ben sadece hakemlere Türkçe ve İngilizce "Çok iyi maç yönettiniz" dedim. O anda Mourinho buna çok tahrik oldu muhtemelen çünkü aynı anda o da hakemleri eleştiriyordu" ifadelerini kullandı. Hakemlere "'Don't listen to him' (Onu dinlemeyin)" demediğini belirten Okan Buruk, "Sadece Türkçe ve İngilizce "Çok iyi maç yönettiniz" dedim" şeklinde konuştu.

"KİMSEYE SORACAK DEĞİLİM"

Hakemleri tebrik etmesinin hemen ardından kameralara yansıyan sevinç görüntüsüne değinen Okan Buruk, "Ben ezeli rakibimizi kendi sahasında yendim. Önemli bir şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Sevindim, nasıl sevineceğimi de kimseye soracak değilim! Rakip teknik direktörü provoke etmek, onu hedef almak gibi bir maksadım yoktu. Ben o mutluluğu yaşadım. İzin versinler de neye nasıl sevineceğime ben karar vereyim" ifadelerini kullandı.

Tahriğin Fenerbahçe kanadından geldiğini söyleyen Buruk, "Fenerbahçe teknik direktörünün yardımcısı bize maç boyunca 3-4 kere küfür etti, tahrik etti" dedi.

"GERÇEKTEN CANIM YANDI"

Mourinho'nun müdahalesi sonrası canı yandığı için yere düştüğünü söyleyen başarılı teknik adam, "Olayı büyütmek istesem suç duyurusunda bulunurum, darp raporu alırım. Görüntülere işlenmiş, kaydedilmiş bir fiili müdahale var bana. Büyütmek istesem buraya giderdim ama orada gerçekten canım yandı. Canım yandığı için düştüm. Futbolculuğumdan beri herkes bilir benim burnum kırıktır. Kırık burunda başka bir şey olur, canım acıdı" ifadelerini kullandı.

"ÇIKIP ÖZÜR DİLEYECEKLERİNE..."

Fenerbahçe'nin açıklamasına da tepki gösteren Buruk, "Fiziksel bir temasın hiçbir şekilde açıklaması olamaz, olmamalı. Çıkıp özür dileyeceklerine bir de suyu bulandırmaya çalışıyorlar, buna da çok üzülüyorum" dedi. Okan Buruk son olarak Jose Mourinho'ya "f.ck off" demediğini söyledi.