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Okan Buruk, Marmaris'te Galatasaraylı iş insanlarıyla buluştu

Okan Buruk, Marmaris'te Galatasaraylı iş insanlarıyla buluştu
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Marmaris'te düzenlenen buluşmada Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Derneği Başkanı İlyas Aktaş ile bir araya geldi. Görüşmede takımın başarıları, taraftar desteği ve gelecek projeler ele alındı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen buluşmada Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Derneği Başkanı İlyas Aktaş ile görüştü.

Buluşmada, sarı-kırmızılı takımın başarıları, taraftarların kulübe olan desteği ve gelecekte hayata geçirilebilecek projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Aktaş, görüşmede yaptığı konuşmada, Galatasaray'a gönül veren iş insanlarını bir çatı altında toplayan bir dernek olarak, kulübün değerlerini ve kültürünü bölgede en iyi şekilde yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Teknik direktör Okan Buruk ise taraftarların her koşulda takıma verdiği desteğin ve gösterdiği sevginin kendileri için çok büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Görüşme, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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