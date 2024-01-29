Okan Buruk, maç sonu "Acele" diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Gaziantep FK karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"ASIL HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK"

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Kazanmak zorundayız. Kendi sahamızda ilk amacımız bu. Bunun için çok fazla çaba harcıyoruz. Bu maçta da böyle oldu. Sonunda kazandık. O yüzden mutluyum. Oyuncularıma ve seyircimize teşekkür ederim. Onlar da çok büyük destek verdi. Onlarla birlikte bu yolda rekorlar kırılıyor. Bütün camia olarak bu rekorları kırıyoruz. asıl hedefimiz şampiyon olmak. Bu yolda çok önemli bir galibiyet aldık. Bu maçlar bize şampiyonluğu getirebilecek maçlar. Galatasaray tarihinde en çok ceza sahasına girilen maçmış. 4 direk gördüm, bir tane daha var diyorlar" dedi.

"ACİL BEK LAZIM"

Takıma yapılacak takviyeler hakkında da konuşan deneyimli antrenör, "Acele bir sağ bek, bir sol bek istiyorum. Başkanımızla da konuştuk. Erden bey zaten uğraşıyor. Yönetimimiz bize destek veriyor. Cuma gününe kadar hızlı bir şekilde bir sağ bek, bir sol bek transferi yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.