Okan Buruk maç biter bitmez açıkladı: Soyunma odasında bayıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 1-0 kazanılan Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"İKİ MAÇI DÜŞÜNÜYORUZ''

Maçı değerlendiren Okan Buruk, "Maç bittiği anda o sevinci, galibiyet sevincini, rekor kırmanın sevincini yaşayamadan içeriye girdik. Maçın son 15-20 dakikası yaptıklarımız... İlk yarıda daha bizim istediğimiz gibi oldu ama son bölümde özellikle son değişiklikler sonrası oyun olarak daha iyisini yapmamız gerekirdi. İki maçı düşünüyoruz. Bugün bizim için en büyük sıkıntı, hem bu maçı düşünmek hem de bir sonraki maçı düşünmekti." dedi.

"DEVRE ARASINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ"

Torreira'nın devre arasında yaşadığı sağlık sorununu açıklayan deneyimli hoca, "Devre arasında Torreira baygınlık geçirdi. Sıcağın da etkisi oldu. Devre arasında Lemina ile değiştirdik. Kaan ve Yunus'un ağrıları devam etti. O yüzden onları kullanmadık. Yarın kontrolleri olacak. Onları oynatmak istemedik." ifadelerini kullandı.

"LIVERPOOL'A ÇOK HAZIR..."

Salı günü oynanacak Liverpool maçı hakkında da yorum yapan Okan Buruk, "Kazanmak önemli, buraları kazanarak geçmek önemli. Salı gününe daha diri bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Çok yüksek tempoda bir maç oynayacağız. Daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. İnşallah tam kadro o maça çıkmak istiyorum. Büyük maçların atmosferi, büyük maçlarda oyuncuların hazırlanmaları farklı oluyor. Bunu daha iyi bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Daha önce yaptık. Liverpool, çok iyi ve formda bir takım. Kaybetmeden devam ediyorlar ligde. Zorlandıkları oldu ama hep kazanmasını bilen bir takım. Karşımızda geçiş hücumunu çok iyi yapan bir takım var. Çok daha hazır bir şekilde bu maça çıkacağımızı düşünüyorum." sözlerini sarf etti.