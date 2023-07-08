Okan Buruk, kamp kadrosuna almadı! Galatasaray'da 3 yolcu belli oldu

Galatasasaray'ın Avusturya'da yapacağı hazırlık kampının kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda yolların ayrılması beklenen Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Alexandru Cicaldau, Avusturya'ya götürülmedi.

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıkları için Avusturya'ya gidecek. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli olurken; Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Alexandru Cicaldau kafilede yer almadı.

3 YILDIZ KADRO DIŞI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kiralıktan dönen Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Alexandru Cicaldau'yu Avusturya kampının kadrosuna dahil etmedi. Öte yandan sakatlığı bulunan Lucas Torreira ise kafilede yer aldı. Sarı-kırmızılılar, Kisvarda FC, FK Austria Wien ve SK Sturm Graz ile üç hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Baran Aksak, Ali Turap Bülbül, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Berk Balaban.