Okan Buruk isim verdi: Ahmetcan'ı transfer etmeyi düşünmüyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklama yaptı. Deneyimli hoca, transfer sorusuna da cevap verdi.

''AHMETCAN KAPLAN'I DÜŞÜNMÜYORUZ

İsmi son dönemlerde sık sık Galatasaray ile anılan Ahmetcan Kaplan için gelen soruya cevap veren Okan Buruk, "Şu anda böyle bir düşüncemiz yok. Elimizde Arda, Metehan gibi iki tane çok gerçekten ileriye dönük hizmet edebilecek oyuncular var. O bölgede bir takviye yaparsak, özellikle elimizdeki oyunculardan da çıkmamız gerekiyor. Satış ve kiralama yapabilirsek... Bir değişiklik olursa, onlar gibi bir oyuncu daha kadromuza katmayı düşünebiliriz.'' dedi.

''KATKI SAĞLAYACAK OYUNCU ALMAK İSTERİZ''

Stoper olarak iki sezondur Abdülkerim ve Davinson çekti. Nelsson'un önemli katkıları oldu. Davinson ve Abdülkerim ile birlikte çok iyi bir şekilde Galatasaray'a katkı sağlayacak oyuncu almak isteriz."