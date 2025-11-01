Okan Buruk, hakem Cihan Aydın'ın elini sıkmadı
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 0-0 sona eren Trabzonspor maçının sonunda hakem Cihan Aydın'ın elini sıkmadı.
- Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray-Trabzonspor maçı sonunda hakem Cihan Aydın'ın elini sıkmadı.
- Galatasaraylı taraftarlar, maç sonunda hakem dörtlüsüne ıslıklı protesto gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray- Trabzonspor karşılaşması 0-0 bitti.
OKAN BURUK CİHAN AYDIN'IN ELİNİ SIKMADI
Karşılaşmaya maç sonunda Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un hakem Cihan Aydın'a yaptığı hareket damga vurdu. Maç içinde hakemin kararlarına birçok kez sinirlenen Okan Buruk, maç sonunda orta alana yürüyerek maçın yardımcı hakemleriyle el sıkıştı. Deneyimli hocanın, maçın orta hakemi Cihan Aydın'ı görmezden gelerek elini uzatmadığı görüldü.
TARAFTARLARDAN DA TEPKİ VAR
Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar da karşılaşmanın hakemine maç sonunda büyük tepki gösterdi. Tribünler, hakem dörtlüsüne stat tüneline yürüdükleri anlarda ıslıklı protesto gerçekleştirdi.