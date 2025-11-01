Haberler

Okan Buruk, hakem Cihan Aydın'ın elini sıkmadı

Güncelleme:
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 0-0 sona eren Trabzonspor maçının sonunda hakem Cihan Aydın'ın elini sıkmadı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray- Trabzonspor karşılaşması 0-0 bitti.

OKAN BURUK CİHAN AYDIN'IN ELİNİ SIKMADI

Karşılaşmaya maç sonunda Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un hakem Cihan Aydın'a yaptığı hareket damga vurdu. Maç içinde hakemin kararlarına birçok kez sinirlenen Okan Buruk, maç sonunda orta alana yürüyerek maçın yardımcı hakemleriyle el sıkıştı. Deneyimli hocanın, maçın orta hakemi Cihan Aydın'ı görmezden gelerek elini uzatmadığı görüldü.

TARAFTARLARDAN DA TEPKİ VAR

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar da karşılaşmanın hakemine maç sonunda büyük tepki gösterdi. Tribünler, hakem dörtlüsüne stat tüneline yürüdükleri anlarda ıslıklı protesto gerçekleştirdi.

