Okan Buruk, Galatasaray ile Üst Üste 3. Şampiyonluğunu Kazandı
Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray ile Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluk yaşarken, toplamda 4. şampiyonluğuna ulaştı ve bu başarıyla Ahmet Suat Özyazıcı ile eşitlenmiş oldu. Buruk, gelecek sezon da Fatih Terim'in rekorunu yakalamayı hedefliyor.
Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray ile üst üste 3. kez Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Başakşehir ile de 1 şampiyonluğunu bulunan Buruk, ligde toplamda 4 defa şampiyon olan 3. teknik adam oldu.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı Kayserispor'u 3-0 yenerek, sezonu şampiyon tamamladı. Böylece 2022 yılının yaz döneminde takımın başına geçen Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılılarla üst üste 3. kez şampiyon oldu. Başakşehir ile de 1 şampiyonluğunun bulunan Buruk, toplamdaki şampiyonluk sayısını 4'e çıkardı.
Rekor Fatih Terim'de
Süper Lig'de teknik direktör olarak en fazla şampiyonluğu, hepsi Galatasaray ile olmak üzere Fatih Terim yaşadı. Terim, 4 ayrı dönemde çalıştırdığı sarı-kırmızılılarla toplamda 8 kez mutlu sona ulaştı. Deneyimli çalıştırıcı, bu süreçte 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyon oldu.
Okan Buruk, ligde 4 şampiyonluk yaşayan 3. teknik direktör oldu
Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 4. şampiyonluğunu kazanan Okan Buruk, aynı zamanda Ahmet Suat Özyazıcı'yı yakaladı. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşadı. Buruk, böylece ligde 4. kez şampiyon olan 3. teknik adam oldu.
Buruk'un gözü, Fatih Terim'in rekorunda
Teknik Direktör Okan Buruk, art arda 3 defa şampiyonluk yaşayan 4. teknik adam oldu. Daha önce Brian Birch, Gordon Milne ve Fatih Terim, üst üste 3 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Lig tarihinde; Brian Birch, Galatasaray ile 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında, Gordon Milne, Beşiktaş ile 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında ve Fatih Terim de sarı-kırmızılılarla 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Okan Buruk, gelecek sezon da şampiyon olması durumunda üst üste 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim ile sayıları eşitleyecek.
Buruk, futbolculuk döneminde hepsi Galatasaray ile olmak üzere 7 kez ligde şampiyon oldu. - İSTANBUL