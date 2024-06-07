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Okan Buruk, Galatasaray ile 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı

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Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, kulüp ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Futbolcu olarak birçok kupa kazandığı Galatasaray'da teknik direktör olarak da 2 sezon üst üste lig şampiyonluğuna ulaşan Buruk, 2 yıl daha görevine devam edecek. Başkan Dursun Özbek'in de katılımıyla gerçekleşen imza töreninde Buruk, hedeflerinin tekrar şampiyonluk ve Avrupa'da başarı olduğunu belirtti. Dursun Özbek ise yeni sezonda 5. yıldızı takmayı hedeflediklerini ifade etti.

Futbolcu olarak kupalar kaldırdığı Galatasaray'da teknik direktör olarak da 2 sezon üst üste lig şampiyonluğuna ulaşan Okan Buruk, 2 yıl daha görevine devam edecek. 50 yaşındaki çalıştırıcı için Başkan Dursun Özbek'in de katılımıyla Rams Park'ta bir imza töreni düzenleniyor.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Winner Okan Buruk değil, asıl winner Galatasaray! Her zaman kupaları kazanmak isteyen, Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz."

"HER SENE DAHA ZOR"

"Beni buraya layık gören başkanımıza teşekkürler. İki yıl önce de amacımızın şampiyonluk olduğunu söyledik. 2 şampiyonluk yaşadık ve verdiğimiz sözleri, tuttuk. İki senede 3 kupa kazandık. Avrupa'da bu sene oynadığımız oyun, Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımının adını duyurmak çok önemliydi. İlk günkü istek ve konsantrasyonla devam ediyoruz. Her sene daha zor oluyor, yine zor bir sezona başlayacağız. Devam etmemi isteyen başkan ve yönetime teşekkürler."

"G.SARAY'IN HAYALLERİ BİTMİYOR"

"2018'de Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kazandım. Öyle bir takımla kupa kazanmak çok değerliydi. Hedefim Galatasaray'ın teknik direktörü olabilmekti. Rizespor, Başakşehir ile şampiyonluk... Burada şampiyonluklar ve Süper Kupa... Hayalimi yaşıyorum. Bundan sonra hedefimiz sırayla kupaları kazanmak. İlk hedef 5. yıldız. Galatasaray'ın hayalleri bitmiyor, hiçbir camiaya benzemiyoruz. Başarı ile mutlu oluyoruz ve bunun peşinde koşacağız. Bu sene daha da tutkulu olmamız gerekiyor. Yine şampiyon olmak ve geçen sene insanların ve bizim ağzımızda Şampiyonlar Ligi tadı kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne yine girmek istiyoruz."

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

Dursun Özbek: "Bundan iki yıl önce basın toplantısındaki sözlerime baktım. 'Bugün Galatasaray için yeni başlangıç ve uzun vadeli planlarımızın ilk adımı' demişim. Bu sözlerimden iki yıl sonra yine Okan Hocamızla buradayız. Beraber başardıklarımızın gururuyla karşınızdayız."

Dursun Özbek: "Oyuncularımız ve hocamız, Galatasaray'ın tarihine altın harflerle adlarını yazdırdılar. Daha yolun çok başındayız. Daha çok alınacak kupa var."

EZELİ RAKİPLERE MESAJ

Dursun Özbek: "Galatasaray'ın şampiyonluklarından sonra rakiplerin neler yaptığını görüyoruz. Onlara sahada kalmayı öneriyorum, umarım buna uygun davranırlar."

"YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Okan Buruk yine rakam konuşmadı, boş sözleşmeye imza attı. Biz kendisini mağdur etmeyiz, yönetim gerekeni yapacak. Yine şampiyon olacağız, Avrupa'da kupa hedefimiz var. Mayıslar yine bizim olacak. Galatasaray camiası için bu imzanın yine hayırlı ve uğur olmasını diliyorum. İnşallah yeni sezon sonunda 5. yıldızı takacağız" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

SELÇUK GÜNDOĞDU:

Sadece okan burukla olmaz bir iki mhk üyesi en az iki tanede hakemle anlaşmaları lazım,malum alışkanlık

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Karaşal:

Bütün avrupa okanı konuşacak… morinho iyi reklam oldu okan hocaya

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Atilla Tanin:

Kesinlikle konuşacak FB ‘nin şampiyonluk hakkı iken Bu Okan ın çalıştırdığı takım nasıl şampiyon yapıldı Herkes tamamen görecek

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Doğru Söz:

Fenerbahçe taraftarı, küfürlü sözlerinden dolayı en kısa zamanda okancığın ağızına acı biberi sürecek...

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