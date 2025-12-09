Haberler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Bu maç da Şampiyonlar Ligi'nde nereye gideceğimizi net bir şekilde belirleyecek'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zor bir dönemden geçtiklerini ve savunma hattında çaresiz kaldığını ifade etti. Monaco ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Buruk, takımındaki eksikliklerin performansı etkilediğini belirtti.

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Çok iyi oyunculara sahip olduğumuzu her zaman söylüyorum. Ancak son maçlarda çaresiz kaldığım yerler oldu. Bugünkü kadroda savunma hattında tamamen çaresizim. Çok zorlandığım bir dönemdeyim. Galatasaray'daki en zorlandığım günleri yaşıyorum" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında deplasmanda Monaco ile oynayacakları maçın basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'BU MAÇ DA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NEREYE GİDECEĞİMİZİ NET BİR ŞEKİLDE BELİRLEYECEK'

Gelecek hedeflerin etkileyecek önemli bir maça çıkacaklarını belirten Okan Buruk, "Bundan sonraki hedefleri belirleyecek çok önemli bir maça çıkıyoruz. Rakibimizin de ligde ve Avrupa'da değişken performanslarını görüyoruz. Çok iyi bir kadroya sahipler. Son iç saha maçında PSG'ye karşı aldıkları galibiyet çok önemliydi. Biz de buraya kazanmak için geldik. Eksiklerimiz var. Zor bir dönemden geçiyoruz. Üst üste sert maçlar oynuyoruz. Aşağı yukarı da aynı futbolcular forma giyiyor. Çok fazla seçeneğimizin kalmadığı durumdayız. Buna rağmen her şey iyi gidiyor. Süper Lig'de lideriz. Bu maç da Şampiyonlar Ligi'nde nereye gideceğimizi net bir şekilde belirleyecek. Oyuncularıma çok güveniyorum" şeklinde konuştu.

Takımda sakat ve cezalı oyuncularının son durumlarını değerlendiren Buruk, "İkisinin de yokluğunu çok hissettik. Bizim için çok kritik oyunculardı. Singo hem stoper hem sağ bekte kullandığımız oyuncuydu. Jakobs konusunda ise Eren Elmalı'nın aldığı cezadan dolayı sol bekte alternatifimiz yoktu. Jakobs yarın kadroda olacak. Son durumuna maçtan önce bakacağız. Onların eksikliklerini önemli bir şekilde hissettik" dedi.

'GALATASARAY'DAKİ EN ZORLANDIĞIM GÜNLERİ YAŞIYORUM'

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok iyi oyunculara sahip olduğumuzu her zaman söylüyorum. Ancak son maçlarda çaresiz kaldığım yerler oldu. Bugünkü kadroda savunma hattında tamamen çaresizim. Çok zorlandığım bir dönemdeyim. Galatasaray'daki en zorlandığım günleri yaşıyorum. Bazı mevkilerde değişiklik yapacak oyuncumuz yok. Bu da ikinci yarılardaki performansı etkiliyor. Bugün Ismail Jakobs'u denedik ama yüzde 100 hazır olmadığını da biliyoruz. Birçok oyuncu için sakatlığın tekrarlama riskini göze alıyoruz. Oyuncularımız için insanlar, 'Yine sakatlandı' diyor ama oyuncuları benim korumam gerekiyor. Bazen oynatmak zorunda kalıyoruz. Buna mecbur kaldığımız bir dönemdeyiz"

'BİZİ ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR'

Rakip takım Monaco ile ilgili görüşlerini de paylaşan tecrübeli teknik adam, "Monaco, özellikle son Paris Saint-Germain iç saha galibiyetiyle ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdi. Çok iyi oyunculara sahipler. Biz, işimizi doğru şekilde yapacağız. Önemli bir takımla oynayacağız. Futbolda kolay veya zor rakip diye bir şey yok. Bizi zor bir maç bekliyor. Zorlu bir dönemden geçtik ama skor ve pozisyonumuzu koruyoruz. Yarın Şampiyonlar Ligi'ndeki pozisyonumuzu korumamız gereken maçlardan birine çıkacağız" diye konuştu.

'BU STAT, GALATASARAY TARİHİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Oyunculuk döneminde Real Madrid'i yenerek UEFA Süper Kupa'yı aldıkları statta yeni bir maça çıkacaklarını belirten Buruk, "Bu stat, Galatasaray tarihi için çok önemli. 2000'de Süper Kupa maçını burada oynadık, kupayı kazandık. Bu, Türk halkının hatıralarında çok önemli bir başarı. Burada önemli bir gece yaşadık. İnşallah yarın akşam çok önemli bir gece daha yazarız. Bunun için en iyi şekilde hazırlandık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
title