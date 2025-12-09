Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Bu maç da Şampiyonlar Ligi'nde nereye gideceğimizi net bir şekilde belirleyecek'

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Çok iyi oyunculara sahip olduğumuzu her zaman söylüyorum. Ancak son maçlarda çaresiz kaldığım yerler oldu. Bugünkü kadroda savunma hattında tamamen çaresizim. Çok zorlandığım bir dönemdeyim. Galatasaray 'daki en zorlandığım günleri yaşıyorum" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında deplasmanda Monaco ile oynayacakları maçın basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'BU MAÇ DA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NEREYE GİDECEĞİMİZİ NET BİR ŞEKİLDE BELİRLEYECEK'

Gelecek hedeflerin etkileyecek önemli bir maça çıkacaklarını belirten Okan Buruk, "Bundan sonraki hedefleri belirleyecek çok önemli bir maça çıkıyoruz. Rakibimizin de ligde ve Avrupa'da değişken performanslarını görüyoruz. Çok iyi bir kadroya sahipler. Son iç saha maçında PSG'ye karşı aldıkları galibiyet çok önemliydi. Biz de buraya kazanmak için geldik. Eksiklerimiz var. Zor bir dönemden geçiyoruz. Üst üste sert maçlar oynuyoruz. Aşağı yukarı da aynı futbolcular forma giyiyor. Çok fazla seçeneğimizin kalmadığı durumdayız. Buna rağmen her şey iyi gidiyor. Süper Lig'de lideriz. Bu maç da Şampiyonlar Ligi'nde nereye gideceğimizi net bir şekilde belirleyecek. Oyuncularıma çok güveniyorum" şeklinde konuştu.

Takımda sakat ve cezalı oyuncularının son durumlarını değerlendiren Buruk, "İkisinin de yokluğunu çok hissettik. Bizim için çok kritik oyunculardı. Singo hem stoper hem sağ bekte kullandığımız oyuncuydu. Jakobs konusunda ise Eren Elmalı'nın aldığı cezadan dolayı sol bekte alternatifimiz yoktu. Jakobs yarın kadroda olacak. Son durumuna maçtan önce bakacağız. Onların eksikliklerini önemli bir şekilde hissettik" dedi.

'GALATASARAY'DAKİ EN ZORLANDIĞIM GÜNLERİ YAŞIYORUM'

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok iyi oyunculara sahip olduğumuzu her zaman söylüyorum. Ancak son maçlarda çaresiz kaldığım yerler oldu. Bugünkü kadroda savunma hattında tamamen çaresizim. Çok zorlandığım bir dönemdeyim. Galatasaray'daki en zorlandığım günleri yaşıyorum. Bazı mevkilerde değişiklik yapacak oyuncumuz yok. Bu da ikinci yarılardaki performansı etkiliyor. Bugün Ismail Jakobs'u denedik ama yüzde 100 hazır olmadığını da biliyoruz. Birçok oyuncu için sakatlığın tekrarlama riskini göze alıyoruz. Oyuncularımız için insanlar, 'Yine sakatlandı' diyor ama oyuncuları benim korumam gerekiyor. Bazen oynatmak zorunda kalıyoruz. Buna mecbur kaldığımız bir dönemdeyiz"

'BİZİ ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR'

Rakip takım Monaco ile ilgili görüşlerini de paylaşan tecrübeli teknik adam, "Monaco, özellikle son Paris Saint-Germain iç saha galibiyetiyle ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdi. Çok iyi oyunculara sahipler. Biz, işimizi doğru şekilde yapacağız. Önemli bir takımla oynayacağız. Futbolda kolay veya zor rakip diye bir şey yok. Bizi zor bir maç bekliyor. Zorlu bir dönemden geçtik ama skor ve pozisyonumuzu koruyoruz. Yarın Şampiyonlar Ligi'ndeki pozisyonumuzu korumamız gereken maçlardan birine çıkacağız" diye konuştu.

'BU STAT, GALATASARAY TARİHİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Oyunculuk döneminde Real Madrid'i yenerek UEFA Süper Kupa'yı aldıkları statta yeni bir maça çıkacaklarını belirten Buruk, "Bu stat, Galatasaray tarihi için çok önemli. 2000'de Süper Kupa maçını burada oynadık, kupayı kazandık. Bu, Türk halkının hatıralarında çok önemli bir başarı. Burada önemli bir gece yaşadık. İnşallah yarın akşam çok önemli bir gece daha yazarız. Bunun için en iyi şekilde hazırlandık" dedi.