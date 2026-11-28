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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü yapılacak Beşiktaş- Galatasaray maçında teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 22. kez derbiye çıkacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak önemli müsabaka öncesinde Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk'un derbi karnesi mercek altına alındı.

Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde derbilerde başarılı bir performans ortaya koydu. 53 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray'ın başında olduğu süreçte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 21 resmi maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı performansı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı derbilerde üstünlük sağladı.

Buruk'un öğrencileri, siyah-beyazlılara karşı 8 lig ve 1 TFF Süper Kupa müsabakasına çıktı.

Siyah-beyazlılara karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik ile 3 mağlubiyet yaşayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu maçlarda 11 kez ağları sarstı ve 14 golü kalesinde gördü.

Buruk, Gündüz Kılıç'ın rekoruna ortak olmak istiyor

Geçtiğimiz sezonlarda sarı-kırmızılılarla birçok başarıya imza atan Buruk, Beşiktaş'a karşı kazanması halinde yeni bir rekora ortak olacak.

Okan Buruk, pazartesi günü siyah-beyazlıları mağlup etmesi halinde Beşiktaş'a karşı Süper Lig'deki 3. deplasman galibiyetini alacak. Tecrübeli çalıştırıcı böylece Galatasaray tarihinde Gündüz Kılıç ile beraber ligde Beşiktaş'ı dış sahada en fazla yenen teknik direktör olacak.

Buruk, başka bir alanda Gündüz Kılıç'ı geçmek istiyor

Buruk, Galatasaray tarihinde Gündüz Kılıç ile birlikte Beşiktaş'ı Süper Lig'de en fazla mağlup eden ikinci teknik adam konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılıların başına geçtiğinden beri siyah-beyazlıları Süper Lig'de 5 kez mağlup eden Buruk, bu alanda Gündüz Kılıç (5) ile aynı sırayı paylaşıyor. Tecrübeli teknik adam, pazartesi günü kazanması halinde Kılıç'ı geride bırakarak tek başına ikinci sırayı alacak.

Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim ise 10 galibiyetle Galatasaray'ın teknik direktörü olarak Beşiktaş'ı ligde en fazla mağlup eden isim olarak zirvede yer alıyor.

Buruk, derbilerde 10 farklı teknik adamla karşı karşıya geldi

Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynadığı derbilerde 10 farklı teknik adamla karşılaştı.

Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılılarla ligdeki Beşiktaş derbilerinde teknik adamlardan Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer ve Sergen Yalçın'a karşı maça çıktı.

Ayrıca Buruk, Galatasaray'ın başındayken Süper Lig'de Fenerbahçe'nin teknik direktörleri Jorge Jesus, Jose Mourinho, Domenico Tedesco ve İsmail Kartal ile derbi müsabakalarında karşılaştı.

Buruk'un ligdeki derbilerde karşılaşacağı 11. isim Vincenzo Italiano olacak.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Fenerbahçe performansı

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 12 Fenerbahçe derbisine çıktı.

Altyapısından yetiştiği ve futbolcu olarak büyük başarılar elde ettiği Galatasaray'a 2022-2023 sezonunun başında geçen Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında Fenerbahçe'ye karşı 9 lig, 2 TFF Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı. Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu dönemde sarı-lacivertlilere karşı 7 galibiyet (biri hükmen), 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 20 gol kaydeden (3'ü hükmen galibiyetten) Buruk yönetimindeki Galatasaray, 7 kez topu ağlarından çıkardı.

Diğer takımların başında Okan Buruk

Okan Buruk, Galatasaray haricinde Beşiktaş'a 12 kez rakip oldu.

Geçmişte Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve İstanbul Başakşehir'in teknik direktörlüğünü yapan Okan Buruk, bu takımların başında Beşiktaş'la 12 kez karşılaştı.

Tecrübeli teknik adam, söz konusu müsabakalarda 8 kez mağlup olurken 3 kez de berabere kaldı. Okan Buruk, Galatasaray haricindeki tek Beşiktaş galibiyetini Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun 22. haftasında İstanbul Başakşehir'in teknik direktörlüğünü yaparken takımının sahasında 1-0 kazandığı maçla aldı.

Italiano, ikinci derbisine çıkacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlılardaki ikinci derbisine Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşısında çıkacak.

Sezon başında Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevine getirilen 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, siyah-beyazlılarla çıktığı ilk derbi maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi ligin 4. haftasında 2-1 yendi.

Kaynak: AA