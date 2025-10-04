Haberler

Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala antrenmanda büyük sürpriz
Galatasaray ile Beşiktaş bu akşam dev derbide karşılaşacak. Liverpool maçında sakatlık yaşayan Victor Osimhen, derbi öncesi son idmana katıldı. Camiada büyük sevinç yaratan bu durum, Galatasaray'ın derbiye güçlü gireceğinin sinyallerini verdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide karşı karşıya gelecek. Namağlup lider konumundaki sarı-kırmızılılar, derbi hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman dinamik ısınmayla başladı, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

OSIMHEN SÜRPRİZİ

Liverpool maçında uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen, ancak maçın son bölümlerinde yeniden sakatlık şüphesiyle oyundan çıkan Victor Osimhen, derbi öncesi yapılan son idmana katıldı. Nijeryalı golcünün takımla birlikte çalışması, camiada büyük sevinç yarattı.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMASI

Okan Buruk, oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Osimhen'in önemli bir sıkıntısı yok. Bugün dinlendirdik, yarın bizimle antrenmanda olacak. Uzun bir aradan sonra maç oynadı, yorgunlukla beraber kramplar girdi" ifadelerini kullanmıştı.

