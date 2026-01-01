Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Filistin'e destek amacıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı.

"FİLİSTİN HALKININ HEP YANINDAYIZ"

Yürüyüş sırasında açıklamalarda bulunan Buruk, Filistin halkına destek mesajı verdi. Deneyimli teknik adam, "Türk halkı olarak, Filistin halkının hep yanındayız. Destek olmak istedik" ifadelerini kullandı.

ON BİNLER GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BULUŞTU

İstanbul, yeni yılın ilk sabahında dikkat çeken bir buluşmaya sahne oldu. Sabah namazının ardından camilere akın eden vatandaşlar, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek için Galata Köprüsü'nde bir araya geldi. Etkinliğe on binlerce kişinin katıldığı belirtildi.