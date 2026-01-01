Haberler

Okan Buruk: "Filistin'i hiç unutmadan, orada yaşananları düşünerek yaşamamız gerekiyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek eyleminde binlerce kişinin katılımını değerlendirerek, bu desteğin artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek eylemine büyük bir katılım sağlandığını belirterek, "İnşallah bunu çok daha arttırarak, hiç unutmadan, her gün orada yaşananları düşünerek, Filistin için ne yapabiliriz bunu düşünerek yaşamamız gerekiyor" dedi.

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından 'Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz' sloganıyla Galata Köprüsü'nde tarihi bir buluşma gerçekleştirildi. Yeni yılın ilk sabahında Galata Köprüsü'nde 3. kez organize edilen Filistin'e destek yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da destek için alandaydı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buruk, soğuk havaya ve yeni yılın ilk günü olmasına rağmen çok büyük bir katılım olduğunu vurgulayarak, "Bu oraya verdiğimiz değeri net bir şekilde gösteriyor. İnşallah bunu çok daha arttırarak, hiç unutmadan, her gün orada yaşananları düşünerek, Filistin için ne yapabiliriz bunu düşünerek yaşamamız gerekiyor" diye konuştu.

Galatasaray taraftarının tribünlerde de Filistin'e desteğinin olduğunun hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Galatasaray taraftarı her zaman o desteği veriyor. Şampiyonlar Ligi'nde de bu desteği verdi. Taraftarlarımız bugün de buradaydı. Bütün takımların taraftarları bu desteği veriyor. Bu çok önemli ve değerli. Bugün katılan herkese de teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor