Okan Buruk'un 10. Fenerbahçe derbisi

Okan Buruk'un 10. Fenerbahçe derbisi
Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile 22 kez karşılaştığı kariyerinde, sarı-kırmızılı takımın başında 9 derbide 5 galibiyet elde etti. Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finali, Buruk'un Fenerbahçe'ye karşı 10. maçı olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ile 9 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-lacivertlilere karşı 10. derbisine çıkacak.

2022 yılında Galatasaray'ın başına geçen Buruk, Fenerbahçe ile oynadığı 9 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet aldı. Deneyimli teknik adam, diğer mücadelelerde ise 3 defa berabere kalırken, 1 kez de mağlup oldu.

Fenerbahçe ile 22 kez karşılaştı

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu. Buruk'un çalıştırdığı takımlar, bu maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Okan Buruk'un, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ile oynadığı derbiler şöyle:

01.12.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Lig)

02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Ziraat Türkiye Kupası)

24.02.2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

07.04.2024

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

04.06.2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
