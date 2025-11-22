Haberler

Okan Buruk duyurdu: Sakatlığı kötü gözüküyor

Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği'ni mağlup ettikten sonra verdiği röportajda, takımın sakat oyuncuları hakkında konuştu. Singo'nun durumunun daha ciddi olabileceğini söyleyen Buruk, "Singo biraz daha üzgün çıktı. Singo'yu biraz daha stoper oynatmayı düşünüyordum. Sağ bekte gidip gelmek zor oluyor. Onun sakatlığı kötü gözüküyor. Lemina'da ufak tefek ağrılar olabiliyor. Onun durumuna bakacağız.'' dedi.

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Singo'nun sakatlığının kötü göründüğünü belirtti.
  • Lemina'nın ufak tefek ağrıları olduğu ve durumunun değerlendirileceği açıklandı.
  • Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Gençlerbirliği maçında hakem kararları eleştirildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-2 kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''KEŞKE FORMA RENGİ AYIRT ETMESELER''

Müsabakayı değerlendiren Okan Buruk, hakemlerin kararlarını da eleştirerek, "Her galibiyet bir mutluluktur ama oyuncu kaybetmeden mutluluk yaşayınca duygular daha çok oluyor. Maçın ilk yarısı şanssızdık, direkten dönen toplar vardı. Duran top sonrası yediğimiz bir golde geriye düştük. İkinci yarıda skor geldi. Kırmızı kart pozisyonu... Orada topa mı rakibe mi ayağını uzattı bunu yorumlayacaklardır ama VAR'ın karışmadığı başka pozisyonlar da vardı. Keşke forma rengi ayırt etmeden hepsine karışsalar." dedi.

''BU ANLAMDA ZORLU OLACAK''

Sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Dönecek oyunculara bakacağız ama 3 gün sonra oynuyoruz. Bu anlamda zorlu olacak. Bugün İlkay'ı 30-40 dakika kullanırız gibi düşündüm. Sakatlıktan döndüğü için Lemina'nın yerine İlkay'ı atmak istemedim. Önemli olan saha içindeki birliktelik. Olmayan oyuncuyu aratmayacak şekilde mücadele gösterdi herkes. Sahaya 11 kişi çıktığımız sürece sıkıntı yaşamayacağız. Bunlar futbolun içinde var. Hem salı hem de önümüzdeki pazartesi günü en iyi şekilde buradan çıkacağız. Önemli olan buraları doğru şekilde oynamak." ifadelerini kullandı.

''SAKATLIĞI KÖTÜ GÖZÜKÜYOR''

Singo ve Lemina'nın sakatlığı hakkında da konuşan Okan Buruk, "Singo biraz daha üzgün çıktı. Singo'yu biraz daha stoper oynatmayı düşünüyordum. Sağ bekte gidip gelmek zor oluyor. Onun sakatlığı kötü gözüküyor. Lemina'da ufak tefek ağrılar olabiliyor. Onun durumuna bakacağız. İnşallah salıya onu yetiştiririz." yorumunu yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısarioglanli38:

hakem zoruyla maç alan salatasaray şampiyonuz diye utanmadan sokaklarda geziyorlar birde

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme110
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSert Adam:

Sen galiba maci münasip bir yerinle izkedin

yanıt41
yanıt8
Haber YorumlarıMehmet Ilalsik:

hakem elinden geleni yapıyor siz daha ne istiyorsunuz

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i gol oldu yağdı
