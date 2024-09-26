Okan Buruk: 'Dominant Oyun Oynadık'

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında konuk ettiği PAOK'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Maçın özeti aslında 1'inci dakika girdiğimiz pozisyonla başladı. Çok dominant bir oyun oynadık. Girdiğimiz pozisyonlar, attığımız goller, kaçırdığımız gollerle maçı başından bu yana hak ettik. Maçın bir dönemi yorulduk ve bu yorgunluğu kullanan rakibimiz golü buldu. Yediğimiz golden sonra cevabını verdik. 4 maç üst üste kazanmak bizim için önemli. Avrupa'ya yine galibiyet ile başladık. Kazanmak önemli ancak 2 farkla kazanmak yeni formatta daha da önemli. Özgüvenimiz yükseliyor, oyuncularımız oynadığımız oyundan mutlu taraftarlar mutlu" ifadelerini kullandı.

'TAKIMIMIZA UYUM SAĞLADI, ÇOK MUTLUYUZ'

Victor Osimhen'in performansıyla ilgili konuşan Okan Buruk, "Bence benim için oynadığı oyun çok önemli ve onun için de bu daha önemli. Her şey gol atmak değil, bazen gol atarsınız kaybedersiniz. Oyuncularımız galibiyete odaklanmış. Arkadaşlarına servis yapmayı seviyor. Oyunumuza ve insan olarak takımımıza uyum sağladı, çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

'GÜNAY HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

Kaleci Günay Güvenç'in performansından övgüyle bahseden Okan Buruk, "Günay hazır olduğunu gösterdi. Dün de söylemiştim uzun yıllardır futbolun içinde olan bir isim. Ayak kalitesiyle fark yarattı bize bugün ekstra oyuncu oldu" sözlerine yer verdi.

'KAZANMANIN DAHA DEĞERLİ OLDUĞU BİR TURNUVA'

Turnuvanın yeni formatını değerlendiren Buruk, "Kazanmanın daha değerli olduğu bir turnuva. Geçen sene Bayern Münih çıkmayı garantiledi ve rotasyon yaptı bu da bizi etkiledi. Maç sayısı tabii ki arttı ve bu ekstra bir yük bizim için. Şampiyonlar Ligi'ne giremediğimiz için üzüldük ancak belki de Avrupa ligi bizim için bir şans. Bu formatın eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Her maç ve her galibiyet çok önemli" sözlerini sarf etti.

Maç öncesi rakibin sosyal medya paylaşımları sorusuna ise Okan Buruk şu yanıtı verdi:

"Biz bunlara takılmıyoruz, biz sadece maça hazırlanıyoruz. Avrupa'da kazanarak başlamak çok önemliydi. Taraftarında motivasyonunu artırdı. Biz sadece futbola ve kazanmaya odaklandık. Temiz bir maç oldu iki takımı da tebrik etmek gerekiyor."

'SEYAHAT ETMEZSİNİZ BU YORGUNLUK BİRAZ AZALIYOR'

Yoğun maç fikstürü hakkında konuşan Okan Buruk, "Her maç bir yorgunluk oluyor tabii ki. Seyahat etmezsiniz bu yorgunluk biraz azalıyor. Fikstür olarak çok seyahat etmemek çok önemli. Ancak şunu da anlamıyorum 3 gün sonra maç koydular. Burada bizi zorlayan bir fikstür de oldurulmaya çalışılıyor. Bütün dünya şu an bundan şikayet ediyor. Futbolcuları kimse dinlemiyor. Kadro genişliği olarak hem ligi hem de Avrupa'yı kullanabiliriz" dedi.

Okan Buruk sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"İyi bir kadromuz var. Bazı mevkilerde tabii ki rotasyon sıkıntımız olabilir. Zor olan aslında ligde hep kazanmak zorundasınız. Avrupa'da da ilk 8'e girmek zorundayız. Maç maç rotasyon yapacağız. Bence en büyük sıkıntı dinlenme zamanında oyuncularınız milli takıma gitmesi. Milli takımda bence hocalar oyuncuları 2 maç kullanmak yerine 1 maç kullanmayı tercih edebilir. Oyuncular yazın da tatil yapmadı. Barış, Kaan ve Abdülkerim'in yorgunluklarını görüyoruz. Bu oyuncular yaklaşık 1 sene oynadılar ve hala devam ediyorlar."